منغوليا تعفي مواطني الإمارات من تأشيرة الدخول لأراضيها

المصدر: البيان الالكتروني

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن جمهورية منغوليا قررت إعفاء مواطني دولة الإمارات من تأشيرة الدخول المسبقة لأراضيها وذلك اعتبارا من 15 مايو المقبل.

يأتي هذا الإعفاء بموجب قرار حكومة منغوليا، والذي يتيح لمواطني دولة الإمارات "حملة جميع أنواع جواز السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة والعادية" السفر إلى جمهورية منغوليا دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة، ولمدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ الحصول على التأشيرة، وذلك عن طريق منافذ الحدود الدولية لمنغوليا عند الوصول.

وبموجب هذا القرار، يتوجب على حامل جواز سفر دولة الإمارات الذي يتقدم لطلب التأشيرة عن طريق منافذ الحدود الدولية لمنغوليا عند الوصول تعبئة النموذج الخاص بالتأشيرة كما تنص عليه المادة 4.10 من نظام التأشيرة المنغولية، وتقديم المستندات التالية المطلوبة، وهي جواز سفر ساري المفعول "ألا تكون صلاحيته أقل من ستة أشهر وصورة شخصية حديثة، وخط سير الرحلة "تذكرة طيران أو قطار، ونسخة من حجز الفنادق أو معلومات الإقامة في منغوليا، بالإضافة إلى إشعار إيصال بدفع رسوم التأشيرة.

وأشاد أحمد ساري المزروعي، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي بإعلان منغوليا إعفاء مواطني الدولة من تأشيرة الدخول إليها، مؤكدا علاقات الصداقة والتعاون المشترك المتميزة التي تجمع بين البلدين الصديقين.

وقال إن قرار إعفاء مواطني الدولة من تأشيرة الدخول المسبقة يعكس متانة العلاقات بين البلدين، كما أنه سيعزز التبادلات السياحية والثقافية، علاوة على أنه سيؤدي إلى تعزيز الفرص الجديدة لإقامة الأعمال والتجارة والاستثمار.

وأوضح المزروعي أن هذا الإعفاء يندرج في سياق الجهود الدبلوماسية والقنصلية لوزارة الخارجية والتعاون الدولي والرامية لتعزيز مكانة الإمارات على المستوى العالمي، مؤكداً أن هذه الجهود تأتي في إطار حرصها على تقديم خدمات قنصلية متميزة لمواطني الإمارات لتسهيل سفرهم إلى دول العالم من جهة وتوطيدا للعلاقات الثنائية مع تلك الدول من خلال تعزيز التعاون في المجالات السياحية والاقتصادية والاستثمارية من جهة أخرى.

وأشار المزروعي إلى أن المواطن الإماراتي يمثل الأولوية الرئيسية في اهتمامات القيادة الرشيدة التي تعمل على تحقيق السعادة للمواطنين.

ولفت وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي إلى أن إعفاء مواطني الدولة من تأشيرة الدخول إلى جمهورية منغوليا يعكس مكانة الإمارات على الساحة الدولية وما تتمتع به من احترام وثقة، كما يعكس حرص الحكومة المنغولية الصديقة على توثيق العلاقات مع الإمارات العربية المتحدة وتعزيز المصالح المشتركة في مختلف المجالات.