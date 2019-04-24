رفع التعليق المؤقت لتسجيل واستيراد دواء «أموكلان»

المصدر: أبوظبي - البيان

قررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع رفع التعليق المؤقت لتسجيل واستيراد وتسويق دواء أموكلان amoclan بجميع تركيزاته، مشيرة إلى أن القرار جاء بناء على نتائج التحليل الصادر من مختبر ضبط الجودة النوعية والأبحاث للمنتجات الدوائية التابع للوزارة، والتي أكدت اجتياز المنتج لجميع الفحوصات اللازمة التي تثبت جودة ومأمونية الدواء للاستخدام.

وقالت الوزارة، بناء عليه لا مانع من تداول واستخدام دواء أموكلان بجميع تركيزاته في أسواق الإمارات.

يشار إلى أن دواء أموكلان الذي يستخدم لمقاومة الجراثيم والمتوفر بصورة معلق فموي قامت وزارة الصحة بتعليق تسجيله بعد أن تبين احتواؤه على كمية من مادة «اموكسيسللين» خارج النطاق المسموح به للمادة الفعالة، وذلك بعد فحص عدد من العينات لمختلف التراكيز ضمن برنامج المراقبة بعد التسويق.