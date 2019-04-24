متابعة سير العمل بإدارة الخدمات المساندة في شرطة رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

تفقد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، إدارة الخدمات المساندة بالإدارة العامة للموارد والخدمات المساندة، ضمن الخطة السنوية للجولات التفتيشية لكافة إدارات ومراكز الشرطة الشاملة، وضمن مبادرة تعزيز التفتيش للعمل الشرطي، وبناءً على الهدف الاستراتيجي السابع لوزارة الداخلية الذي يرمي إلى ضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.

استقبال

رافق اللواء علي بن علوان النعيمي، العميد طارق محمد بن سيف مدير مكتب قائد عام شرطة رأس الخيمة والمستشار سيف الشفيري خبير ومستشار الأداء المؤسسي والاستراتيجي بشرطة رأس الخيمة، وفريق التفتيش، وكان في استقبالهم العميد عادل عبد الله النعيمي نائب مدير عام الموارد والخدمات المساندة، والعقيد محمد عبيد الخاطري مدير إدارة الخدمات المساندة، والعقيد راشد أحمد الإبل نائب مدير إدارة الخدمات المساندة، وعدد من ضباط الإدارة.

وتم خلال الزيارة الاطلاع على سير العمل الأمني، وأهداف ومؤشرات ونتائج الإدارة، والإنجازات التي تم تحقيقها في قسم المستودعات، وقسم النقل والمشاغل، وقسم الصيانة والخدمات العامة، والاستماع إلى آراء الموظفين وملاحظاتهم، والوقوف على مجريات العمل والخدمات المقدمة في مجال النقل والمشاغل والورش الفنية، والمحروقات والزيوت والصيانة والإنشاءات وغيرها، ومناقشة المعوقات التي قد تعترض سير الأداء ووضع أفضل خطط التحسين والتطوير وفق معايير الجودة والتميز.

ووجه قائد عام شرطة رأس الخيمة، الشكر والثناء والتقدير إلى جميع القائمين على إدارة الخدمات المساندة، نظير جهودهم المتميزة، داعياً إلى الاستمرارية في تقديم أفضل الخدمات، مع ترشيد النفقات، والحفاظ على الممتلكات، مؤكداً أهمية ضرورة طرح المزيد من الأفكار والحلول الإيجابية والابتكارية، ووضع أفضل الخطط التطويرية التي ترتقي بمستوى الخدمات المقدمة.