مناقشة أفضل الحلول للحد من استغلال الناس بصورة غير مشروعة

المصدر: دبي - البيان

ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، رئيس مجلس قيادات الشرطة بوزارة الداخلية، الاجتماع الرابع للمجلس للعام الجاري 2019، في نادي ضباط شرطة دبي، حيث اطلع المجلس على تقرير حول بعد الظواهر الإجرامية التي تتبع فيها وسائل احتيال واستغلال للناس بصورة غير مشروعة، وما تشكله هذه الظواهر من خطورة، وتم مناقشة أفضل الحلول للحد من هذه الظواهر، ووضع الضوابط اللازمة لها.

حضر الاجتماع أعضاء المجلس وهم: اللواء محمد العوضي المنهالي، مستشار سمو وزير الداخلية، واللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، واللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، واللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة.

واللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا قائد عام شرطة أم القيوين، واللواء محمد بن غانم الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة، واللواء جاسم المرزوقي قائد عام الدفاع المدني، واللواء حماد أحمد الحمادي مدير قطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي، والعميد حمد عجلان العميمي، مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية.

والعميد ركن الدكتور علي سالم الطنيجي، مدير عام العمليات المركزية بوزارة الداخلية، والعميد عبد الله أحمد الحمراني نائب قائد عام شرطة عجمان، والعميد سعيد عبد الله السويدي، مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية، والعميد عبد الرحمن محمد العويس، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مكافحة المخدرات، والعميد عبدالعزيز الأحمد، نائب مدير عام الشرطة الجنائية بوزارة الداخلية، أمين عام مجلس قيادات الشرطة.

كلنا شرطة

كما ناقش الاجتماع عدداً من المواضيع المدرجة على جدول أعمال المجلس، أهمها: عرض تطبيق كلنا شرطة من شرطة أبوظبي، والذي يتضمن كافة المعلومات والإنجازات والبلاغات والخطط المستقبلية واستعرض المجلس تقريراً حول النتائج المتحققة خلال العام الماضي، في زمن وصول سيارات الإسعاف.

مكافحة المخدرات

استعرض المجلس أهم النتائج والمؤشرات التي حققها مجلس مكافحة المخدرات على مستوى الدولة، كما اطلع المجلس على تقرير حول إنجازات الفريق التنفيذي لمؤشرات الأجندة الوطنية، خلال الربع الأول للعام الجاري، وأهم التعديلات التي تم إدخالها على المستهدفات التي تم وضعها لتحقيق مؤشرات الأجندة الوطنية. واطلع المجلس على نتائج الربع الأول في مؤشرات الحوادث على مستوى الدولة، وإعداد الإصابات والوفيات الناتجة عنها.