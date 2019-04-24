«المدينة الذكية».. مشروع طلابي لمرونة حركة سيارات الإسعاف

المصدر: العين – داوود محمد

نجح فريق طلابي من مركز أبوظبي لأصحاب الهمم، فئة الصم، في تصميم مشروع تحت مسمى «المدينة الذكية»، تم عرضه في مسابقة إنترنت الأشياء، الذي نظمته كلية تقنية المعلومات في جامعة الإمارات، وتعتمد فكرة المشروع على إيجاد آلية تقنية لتوفير حركة مرورية مرنة تتيح لسيارات الإسعاف تجاوز الازدحامات والإشارات المرورية، دون أن يُعيق ذلك حركة المرور، وإيصال المريض المُسعَف إلى المشفى بأقل وأسرع وقت ممكن.

وضم الفريق كلاً من محمد راشد المنصوري، وحمد المنصوري، بإشراف الأخصائية فاتن أبو عليان.

وعبر لغة الإشارة، قدم محمد المنصوري وحمد المنصوري، عرضاً مبسطاً للفكرة وأهدافها، متمنين أن تأخذ طريقها للتنفيذ والاستفادة منها حرصاً على سلامة المرضى الذين يتم إسعافهم بسيارات الإسعاف.

تجاوب

يقول محمد راشد، إن الفكرة جاءته عندما تعرض أحد أقربائه لحالة مرضية استدعت نقله عبر سيارة الإسعاف إلى المشفى، إلا أن الازدحام المروري، وعدم تجاوب بعض السائقين بفتح الطريق أمام سيارة الإسعاف، حال دون وصوله في الوقت المناسب للمشفى.

وأضاف، أنه فكّر هو وفريق من زملائه في مركز أبوظبي لأصحاب الهمم بضرورة العمل على إيجاد طريقة تساهم في تسهيل الحركة المرورية في الشوارع أمام سيارات الإسعاف التي تنقل المرضى، لاسيما في حالات الإصابات الخطيرة.

وتمخضت الآراء عن تصميم تقنية تزوّد بها سيارة الإسعاف عبر تثبيت حساس إلكتروني يقوم باستقبال وإرسال إشارات لاسلكية مرتبطة بالإشارات الضوئية وعلى مسافات مختلفة، قبل وصول سيارات الإسعاف للإشارات، بحيث تتاح الفرصة أمام السائقين بتحويل مساراتهم وفتح الطريق أمام سيارة الإسعاف دون أن يُحدث ذلك أية اختناقات مرورية، أو صعوبة في فتح الطريق أمام السيارة.

ووفق آلية العمل، فإن الجهاز الذي تم تثبيته يقوم بإرسال الإشعارات عبر لوحة إلكترونية مثبتة أمام السائق تضم خريطة للطريق الذي يجب أن تسلكه سيارة الإسعاف من موقع نقل المصاب إلى المشفى، ويتم تحديد الموقع والإشارات الضوئية المتواجدة في الطريق، والتي تقوم بتلقي الرسالة الإلكترونية وفق برمجة مسبقة، والعمل على إغلاق بعض المسارب وفتح أخرى وتحويل السيارات إلى طرق أخرى، مما يتيح لسيارة الإسعاف تجاوز تلك الإشارات دون توقف أو تأخير، والوصول للمشفى بأسرع وقت ممكن.

كما أن السيارة وعبر شاشتها الإلكترونية تكون مرتبطة أيضاً بقسم الطوارئ في المشفى الذي يتم نقل المصاب إليه، بحيث يتم إرسال معلومات خاصة عن حالة المريض أثناء عملية النقل والإجراءات التي يجب اتباعها من قبل فريق الإسعاف للتعامل مع الحالة، وتقديم الرعاية الخاصة ريثما يتم وصول سيارة الإسعاف إلى المشفى وتلقي العلاج اللازم.