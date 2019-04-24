2 مليون مستفيد من حملة «الهلال» الرمضانية

المصدر: أبوظبي- ماجدة ملاوي

أعلنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أن مليوني شخص داخل الدولة وفي 83 دولة حول العالم يستفيدون من برامج ومشاريع حملة رمضان هذا العام، والتي تتضمن إفطار الصائم وزكاة الفطر وكسوة العيد والمير الرمضاني، وذلك بتكلفة مبدئية تقدر بـ41 مليون درهم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الهيئة أمس بمقرها في أبوظبي بمناسبة إطلاق فعاليات حملة شهر رمضان الكريم لتوفير الدعم والمساندة للفئات والشرائح التي تستهدفها الهيئة داخل الدولة وخارجها، وأعلنت الهيئة تفاصيل الحملة التي تأتي هذا العام أكثر شمولية، ومواكبة للتوسع الكمي والكيفي الذي تشهده برامج الهيئة الإنسانية ومشاريعها الخيرية.

وأكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر في تصريح بهذه المناسبة «أن برامج الهيئة وأنشطتها داخل الدولة وخارجها تشهد نمواً مضطرداً وذلك بفضل توجيهات قيادة الدولة الرشيدة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر».

وأضاف: «إن فعاليات حملة رمضان لهذا العام والتي تأتي متزامنة مع عام التسامح تستهدف تمتين جسور التواصل مع مجتمع الدولة المعطاء وتعزيز مجالات الشراكة مع قطاعاته كافة لدعم جهود هيئتنا الوطنية في الداخل والخارج، وتحقيقاً لتطلعاتها في توسيع مظلة المستفيدين من خدماتها، وارتياد مجالات أرحب من البذل وتوفير رعاية أكبر للشرائح الضعيفة وأصحاب الحاجات والأسر المتعففة، وإحداث نقلة نوعية في برامجنا والانتقال بها إلى نحو أكثر أثراً في تحسين الحياة والحد من وطأة المعاناة».

ومن جانبه أكد راشد مبارك المنصوري نائب الأمين العام للشؤون المحلية في هيئة الهلال الأحمر «أن حملة رمضان هذا العام تأتي في ظروف إنسانية صعبة ومعقدة تأثرت بالمستجدات الطارئة على الساحة الدولية إلى جانب الأحداث الجارية في عدد من الدول من حولنا، ما يتطلب تضافر الجهود وتعزيزها والعمل سوياً للحد من وطأة تلك الأزمات على حياة الشرائح والفئات التي نستهدفها».

وأضاف: إننا إذ نعد العدة لاستقبال أفضل الشهور فإننا نتوخى تعزيز روح التضامن الإنساني من خلال إتاحة الفرصة للمشاركة في برامجنا المنتشرة داخل الدولة وخارجها، حيث يستفيد مئات الآلاف من برامج الهيئة الرمضانية، معرباً عن شكر وتقدير الهيئة لرعاة حملة هذا العام وهم: شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، ومصرف أبوظبي الإسلامي وجمعية أبوظبي التعاونية.

وأوضح المنصوري أن 575 ألف شخص على مستوى الدولة يستفيدون من برامج رمضان هذا العام بقيمة 19 مليوناً و189 ألف درهم.

حيث يستفيد 477 ألف شخص من برنامج إفطار صائم خلال الشهر على مستوى الدولة بقيمة تبلغ 9 ملايين و377 ألف درهم، فيما يستفيد 44 ألفاً و860 شخصاً من المير الرمضاني الذي يوفر الاحتياجات الغذائية الرئيسة للأسر المتعففة بتكلفة تبلغ 4 ملايين و488 ألف درهم، إلى جانب 53 ألفاً و215 شخصاً يستفيدون من زكاة الفطر بقيمة 5 ملايين و324 ألف درهم.

وخارجياً أوضحت الهيئة أن مليوناً و435 ألفاً و966 شخصاً في 83 دولة يستفيدون من برامج رمضان، بتكلفة تبلغ 21 مليوناً و810 آلاف درهم، حيث يستفيد مليون و291 ألفاً و12 شخصاً من مشروع إفطار صائم، فيما يستفيد 128 ألفاً و296 شخصاً من زكاة الفطر، ويستفيد 16 ألفاً و658 شخصاً من كسوة العيد بقيمة مليون درهم.

وقال إن هيئة الهلال الأحمر خصصت حوالي 159 موقعاً لإقامة إفطار الصائم على مستوى الدولة، 20 منها في أبوظبي و20 في دبي، و18 في الشارقة و15 في عجمان و20 في رأس الخيمة و17 في العين و5 في منطقة الظفرة و7 في أم القيوين، و17 في بني ياس.

كما خصصت الهيئة 207 مواقع دائمة لجمع التبرعات في جميع إمارات الدولة وخاصة في مراكز التسوق والأسواق الشعبية ومناطق الكثافة السكانية وغيرها من المواقع الأخرى، منها 57 موقعاً في أبوظبي، و28 في بني ياس و40 في العين و7 في منطقة الظفرة و26 موقعاً في دبي و12 في الشارقة و7 في عجمان و7 في أم القيوين و8 في رأس الخيمة و15 موقعاً في الفجيرة، هذا إلى جانب عدد من المواقع الأخرى لجمع التبرعات العينية.

مبادرات

وتحدث في المؤتمر الصحافي سيف العلكيم من مصرف أبوظبي الإسلامي، مؤكداً أن رعاية المصرف حملة رمضان تأتي في إطار سعيه الدؤوب لتطوير الشراكة الاستراتيجية مع هيئة الهلال الأحمر، والتزاماً بدعم مختلف المبادرات الإنسانية والخيرية على مستوى الدولة، وترسيخ مفهوم العطاء والإحسان من أجل النهوض بمجتمعنا ودولتنا الحبيبة، وهي جزء من مسؤوليتنا المجتمعية في الدولة.

وأضاف: «يسعدنا إطلاق هذه الحملة بالتزامن مع عام التسامح الذي نستخلص منه الدروس والعِبر في تعميق قيم التسامح والحوار وتقبل الآخر والانفتاح على الثقافات المختلفة وخصوصاً لدى الأجيال الجديدة بما تنعكس آثاره الإيجابية على المجتمع بصورة عامة».

وقال العلكيم: «يشرفنا في مصرف أبوظبي الإسلامي التواجد معكم اليوم، والتأكيد على حرصنا أن نكون جزءاً من هذه الحملة السنوية». حضر وقائع المؤتمر الصحفي نواب الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر، ومديرو الإدارات والمراكز ورؤساء الأقسام في الهيئة.

دعم

سيقوم فريق متخصص من الهلال الأحمر بالاتصال مع الهيئات والجهات الرسمية وشبه الرسمية ومؤسسات القطاع الخاص وزيارة كبار المحسنين لدعوتهم للمشاركة في فعاليات الحملة التي تتضمن الكثير من الأنشطة للتعريف بطبيعتها وأهدافها.