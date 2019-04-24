وزارة تنمية المجتمع تُثري أسبوع الأصم العربي بفعاليات هادفة

المصدر: دبي - البيان

واصلت وزارة تنمية المجتمع احتفالها بأسبوع الأصم العربي 44، الذي يستمر حتى يوم السبت المقبل وينعقد هذا العام تحت شعار:

«توظيف الصم مسؤولية مجتمع»، حيث تنظم مجموعة من الفعاليات التوعوية التي تستهدف أصحاب الهمم وأولياء الأمور وأفراد المجتمع كافة، بهدف ترسيخ مبادئ المسؤولية المجتمعية والوطنية التي يتعين على جميع أفراد المجتمع الالتزام بها تجاه أصحاب الهمم.

وفي هذا السياق، تنظم الوزارة ندوة تعريفية لقرار مجلس الوزراء رقم 43 بشأن دعم عمل أصحاب الهمم، والتي تستهدف مديري إدارات الموارد البشرية في القطاعين الحكومي والخاص. كما وتستهدف مسؤولي خدمات أصحاب الهمم في جميع الجهات الحكومية والخاصة ببرامج تدريب على القاموس الإشاري الإماراتي.

ورشة

وتنظم الوزارة أيضاً ورشة لطلبة المدارس وأفراد المجتمع عن «تعلم لغة الإشارة»، بالتنسيق مع هيئة دبي للثقافة. فيما توفر ضمن فعالياتها الاحتفالية بأسبوع الأصم العربي «متحف الإشارة» في الحمرا مول، والذي يستهدف طلبة المدارس وكافة أفراد المجتمع، إضافة إلى برنامج تدريبي على القاموس الإشاري، وذلك بهدف التعريف باحتياجات وآليات التعامل مع أصحاب الهمم من فئة الصم.

وتتواصل فعاليات وزارة تنمية المجتمع بهذه المناسبة من خلال إجراء المسوحات السمعية لأطفال الحضانات ورياض الأطفال، عن طريق مركز التدخل المبكر في دبي، ووحدة التدخل المبكر برأس الخيمة، ووحدة التدخل المبكر في الفجيرة.