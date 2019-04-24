«كهرباء دبي» الشريك الاستراتيجي للحملة السنوية للتوعية بالتوحد

المصدر: دبي - البيان

تشارك هيئة كهرباء ومياه دبي في الحملة السنوية الـ 14 للتوعية باضطراب التوحد التي ينظمها مركز دبي للتوحد تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، حيث تعد الهيئة الشريك الاستراتيجي للحملة التي تحمل شعار: «نتوحد لأجلهم» وتستمر طوال شهر أبريل الجاري بهدف التوعية بأهمية دمج الأطفال المصابين بالتوحد في المجتمع.

وأشاد سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، بالحملة التي أطلقها مركز دبي للتوحد، مشيراً إلى أهميتها في تحقيق السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف إيجاد مجتمع دامج خال من الحواجز يضمن التمكين والحياة الكريمة لأصحاب الهمم وأسرهم.

دعم

وأضاف الطاير: «نحرص في هيئة كهرباء ومياه دبي على دعم المبادرات المجتمعية الرائدة، لا سيما في مجال تمكين أصحاب الهمم وتحقيق سعادتهم في بيئة تتيح لهم الفرصة لإطلاق طاقاتهم وإثبات قدراتهم، انطلاقاً من دور الهيئة كمؤسسة حكومية مسؤولة مجتمعياً، وانسجاماً مع خطة دبي 2021 التي تهدف إلى أن يكون مجتمع دبي متلاحماً ومتماسكاً يتبنى قيماً إنسانية مشتركة ويقوم على ركيزة قوامها الأسر والمجتمعات المتلاحمة، ومبادرة «مجتمعي... مكان للجميع» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والتي تهدف إلى تحويل دبي بالكامل إلى مدينة صديقة لأصحاب الهمم بحلول عام 2020».

وتقدم هيئة كهرباء ومياه دبي الرعاية للعديد من الأنشطة والفعاليات التي تخدم أصحاب الهمم، وبلغ عدد المبادرات والرعاية المجتمعية الخاصة بأصحاب الهمم التي نفذتها الهيئة خلال العام الماضي، 10 برامج، بواقع 7 رعايات و3 مبادرات مجتمعية.

وأسهمت هذه الجهود في رفع نسبة سعادة المجتمع عن دور الهيئة كجهة داعمة لأصحاب الهمم إلى 90.26% في عام 2018، وتوّجت جهود الهيئة في مجال العمل المجتمعي بحصولها على العديد من الجوائز في مجال المسؤولية المجتمعية على المستويين المحلي والعالمي، من بينها جائزة الأميرة هيا للتربية الخاصة، وجائزة الجهة الحكومية الصديقة لأصحاب الهمم في الدورة الحادية والعشرين من برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز. كما حصلت الهيئة على شهادة «إم في أو» 8000 العالمية في المسؤولية المجتمعية.