وزراء: «اللامستحيل» استثمار في أجيال المستقبل

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد، أحمد يحيى

أكد معالي الوزراء أن وزارة «اللامستحيل» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مبادرة حكومية غير مسبوقة عالمياً، تستهدف الاستثمار بجيل المستقبل، وتغير مفهوم العمل الحكومي، ما من شأنه تحقيق مئوية الإمارات 2071.

وقال معالي عبد الرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع: «إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، شخصية فريدة تعرف كيف تتعامل مع كل التحديات، وسبق وأن أكد سموه بأن كلمة المستحيل لا وجود لها في قاموسه، وجميع المستحيلات تتحطم أمام العزيمة والإصرار».

وأضاف العويس: «إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم استطاع خلال فترة وجيزة أن ينقل الإمارات من التفكير بالطرق التقليدية إلى التفكير في عالم الفضاء والذكاء الاصطناعي، واستطاع بحكمته وبعد نظره الثاقب أن يسبق الحكومات الإلكترونية العالمية حتى باتت الإمارات أنموذجاً يحتذى على مستوى دول العالم».

وتابع العويس:«إن وزارة «اللامستحيل» آلية جديدة ومبتكرة وذكية للتعامل مع أي تحد ستواجهه، لأن كل أعضاء الوزارة موظفين في الوزارة الجديدة، فكل الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الذي عودنا دائماً على هذه المفاجآت النوعية».

نهج

من جهته أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن الابتكار والتجديد في نمط العمل ديدن الحكومة الاتحادية ونهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم السياسي والإداري.

وأضاف معاليه :«تحسين الأداء والخدمات من خلال توظيف التكنولوجيا مسرّع وممكّن يسعى إلى توظيفه، وأما الرؤية والطموح فحدّث ولا حرج».

ملفات وطنية

وأشاد معالي الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، بإطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، لمنظومة العمل الجديدة والتي تتضمن ولأول مرة وزارة اللامستحيل وزارة غير تقليدية، تستهدف الملفات الوطنية المهمة، وبناء أنظمة حكومية للمستقبل.

وأكد معاليه: «أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يتميز برؤية استشرافية قادرة على تحقيق تطلعات دولة الإمارات العربية المتحدة في طريقها لتحقيق الرؤية 2021»، وأوضح النعيمي أن إطلاق الوزارة الجديدة، دليل على أن قاموس الإمارات لا مستحيل فيه، ودائماً ما تبحث الإمارات عن التفرد والتميز بإنجازاتها النوعية، إقليمياً وعالمياً، لافتاً إلى دور ذلك في الوصول إلى مئوية الإمارات 2071.

وأشار معالي وزير تطوير البنية التحتية، إلى أنه لا مستحيل في قاموس الدولة، وهي قاعدة وضعها الآباء المؤسسون، وساروا عليها لتحقيق الإنجازات وتذليل الصعاب، وتحويل المستحيل إلى واقع، وهو ما أكدته قيادتنا الرشيدة اليوم بإطلاق وزارة اللامستحيل.

عهد جديد

وقالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع: «إن أفكار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، لريادة العمل الحكومي واستدامة العطاء الوزاري، تتفرّد برؤية استباقية حصرية، وتضعنا جميعاً أمام مسؤوليات وطنية لا حصر لها، خاصة وأن سموه يُحيط ببُعدِ نظرهِ باستراتيجية مستقبلية ترتقي على أسس صلبة من الإمكانيات اللامحدودة، مهمتها توفير أرقى الخدمات وتلبية جميع المتطلبات تحت مظلة الأداء الحكومي المتميز، وهذه الرؤية تختصر أمامنا الطريق، وتنير مسيرتنا الواثقة نحو تحقيق مئوية الإمارات 2071 بأن تكون الدولة الأفضل في العالم وشعبها الأسعد بين الأمم».

وأشارت إلى «أن وزارة اللامستحيل التي أطلقها سموه، تكشف النقاب عن عهد جديد من العمل الحكومي المتسارع والمخلص لخدمة الإنسان، وهذه الوزارة هي بُناة فكر حصري ورؤية نوعية سبقت أي عصر، لافتة معاليها إلى أن العمل الحكومي في دولة الإمارات العربية المتحدة أصبح قدوة أمام دول العالم التي تطمح للأفضل، لكونه يؤسس بفكر سموه لبناء أنظمة حكومية جديدة تستثمر مقومات الحاضر من أجل المستقبل، وتضع أعلى قائمة مسؤولياتها خدمة المواطن وبناء الإنسان القادر على مجاراة التوجه الريادي لدولة الإمارات».

رؤية

ومن جانبها أكدت معالي سارة الأميري وزيرة دولة للعلوم المتقدمة: «أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، في العمل الحكومي سبقت الزمان والمكان، حيث يمثل إطلاق وزارة اللامستحيل نقطة تحول في العمل الحكومي واستشراف المستقبل، بل وصناعته فأصبحت واقعاً نعيشه اليوم، بفضل دعم قيادتنا الرشيدة وحرصها على تذليل كل التحديات وتطويعها لخدمة المواطن والمقيم على هذه الدولة.