حاكم الشارقة : أطفال الشارقة قادرون على حمل مسؤولية مجتمعهم مستقبلاً

المصدر: الشارقة - البيان

أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أن أطفال الشارقة بما يحملون من أفكار نيرة مباركة قادرون على حمل مسؤولية مجتمعهم في المقبل من أعوام، وقيادة المستقبل لتطوير ذواتهم ومن حولهم والنهوض بهم، انطلاقاً من مبادئهم وإيمانهم الراسخ في نفوسهم.

جاء ذلك في كلمة سموه التي ألقاها، صباح أمس، خلال انعقاد الجلسة الافتتاحية لـ«شورى أطفال الشارقة»، إحدى مبادرات «أطفال الشارقة»، في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، بدورته السادسة عشرة 2019-2020، تحت شعار «خدمة المجتمع.. قيادة».

وقال سموه: «ها نحن نلتقي دائماً على أفكار جديدة، تنبع من أفكاركم أنتم، يا من أصبحتم تشكّلون الرقابة الأولى على هذا المجتمع، تعطون كل فكر لديكم لتطويره وتقدمه، نحن لا نستصغركم ولا نستصغر أفكاركم، بل بالعكس، أنتم لدينا كبار وأذكياء، أنتم تتطلعون للمستقبل خير تطلع، لتطوير ذاتكم وبلدكم ولتطوير مجتمعاتكم».

وأضاف صاحب السمو حاكم الشارقة: «كلنا ثقة بأنكم أنتم من سيكون في هذا المجتمع بعد بضع سنوات لتديرونه بطرق مثمرة، فلقد سبقكم عدد كبير من أطفال الشارقة، واليوم هم فاعلون في مراكز عملهم، ونجد فيهم كثيراً مما كنا نتمناه بدون أن نوجههم».

افتتاح

من جانب آخر، افتتح سموه، ظهر أمس، جامع الإيمان الواقع في منطقة أم الطرافة بمدينة الشارقة، بتكلفة مالية قُدّرت بـ20 مليون درهم، كما شهد سموه وجموع المصلين من سكان المناطق القريبة من الجامع صلاة الظهر فيه، واستمعوا لموعظة من فضيلة الشيخ الدكتور سالم محمد الدوبي، الواعظ بدائرة الشؤون الإسلامية، عن فضل بناء المساجد وعمارتها.واطلع صاحب السمو حاكم الشارقة على محتويات الجامع ومرافقه، إذ يضم مكتبة للمطالعة، ويتسع لنحو 2500 مصلٍّ، ويقع على مساحة 1860 متراً مربعاً، وبجواره تقع ميضأة للرجال، وأخرى للنساء، بحيث تحتوي على أماكن وضوء متعددة، وملحق به بيت للإمام، وآخر للمؤذن، كما توجد مرافق خاصة بأصحاب الهمم وكبار السن.