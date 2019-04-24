«البيان» تحصد جائزتي أفضل تغطية للقرية العالمية

المصدر: دبي - البيان

فازت صحيفة «البيان» بجائزتي: «أفضل تغطية عربية لفعاليات القرية العالمية»، و«أفضل تغطية لفعاليات القرية على وسائل التواصل الاجتماعي»، ضمن جوائز القرية العالمية في ختام موسمها الثالث والعشرين، حيث كرّمت القرية الشركاء والهيئات الحكومية والإعلاميين الذين ساهموا في نجاح الموسم الذي حقق أرقاماً قياسية.

وتسلمت الزميلة شيرين فاروق جائزة أفضل تغطية عربية لفعاليات القرية العالمية، والزميلة بيان السطري جائزة أفضل تغطية لفعاليات القرية على وسائل التواصل الاجتماعي،وبدأ الحفل بكلمة ألقاها بدر أنوهي، الرئيس التنفيذي للقرية العالمية، مستعرضاً أبرز ميّزات الموسم.

ومؤكداً فيها رؤية العلامة نحو العالمية، والتي تسهم في تحقيق رؤية إمارة دبي. وأعرب أنوهي عن تقديره وشكره للأفراد والفرق الذين شاركوا في نجاح الموسم. وشملت كلمته الإعلان عن موعد الموسم 24 المقبل الذي سيبدأ في 29 أكتوبر المقبل، ويستمر لمدة 159 يوماً حتى 4 أبريل 2020.

خطط استراتيجية

قال بدر أنوهي: «لقد أظهر النجاح غير المسبوق لموسمنا الثالث والعشرين، أن الخطط الاستراتيجية التي ساهمت في توسيع نطاق جاذبية القرية العالمية ووصولها إلى المزيد من فئات الجمهور، داخل الإمارات وخارجها، قد آتت ثمارها. ونحن مستمرّون في مواكبة التغيرات في قطاع الترفيه.

وكذلك أذواق وتفضيلات ضيوفنا، حيث نقدّم عروضنا الأساسية وفق تغيرات العصر التي تشمل التسوق ومرافق الطعام والترفيه والجولات والألعاب الشيّقة والعروض الثقافية والترفيهية. جهودنا معززة بشكل كبير بجهود شركائنا الاستراتيجيين بما فيهم الهيئات الحكومية والمستثمرون والمؤسسات الإعلامية ووكالات السياحة وغيرهم الكثير الذين يشكّلون أكثر من 10 آلاف شخص يعملون معاً بشكل وثيق كل موسم لتحقيق أضخم النجاحات. نحن فخورون بما حققناه في هذا الصدد فيما يواكب رؤية وأهداف بلدنا ونهدف إلى أخذ نجاحات الموسم لتكون نقطة البداية إلى نجاحات أكبر في مواسمنا المقبلة».

تكريم

كرّم الحفل الهيئات الحكومية الرئيسة التي لعبت دوراً مهماً طوال الموسم، باستضافة ملايين الضيوف بأقصى درجات الراحة. وتضمنت الهيئات كلاً من شرطة دبي، الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، الإدارة العامة للدفاع المدني، وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، المجلس التنفيذي في إمارة دبي، المكتب الإعلامي لحكومة دبي، هيئة الطيران المدني، جمارك دبي، هيئة الثقافة والفنون بدبي، مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، بلدية دبي، دائرة السياحة والتسويق التجاري، هيئة كهرباء ومياه دبي، المجموعة الأمنية، هيئة الطرق والمواصلات، اقتصادية دبي، مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، مؤسسة دبي للإعلام، مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وزارة تنمية المجتمع، شبكة الإذاعة العربية، مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، مجمّع حمدان الرياضي، مؤسسة تاكسي دبي ومجموعة برايم للرعاية الصحية.

وفي لفتة تقدير للدعم القيّم من قبل الهيئات الحكومية الإماراتية قال بدر أنوهي: «شراكتنا الاستراتيجية مع مختلف الدوائر الحكومية هي من أبرز عوامل النجاح في جميع مواسمنا. إن دعمها المستمر لنا يساعدنا على ضمان تجارب مريحة للضيوف ودعماً لنا في تحقيق رؤيتنا».

البيان الأفضل

وتوجّه بدر أنوهي خلال الحفل إلى الإعلاميين وقال: «نشكر جميع المراسلين والمصورين والمؤسسات الإعلامية الذين ساهموا في نشر أخبار وأحداث القرية العالمية على الجمهور. لقد شهدت جوائز الموسم 23 العديد من المشاركات الإبداعية وقد أدّت جميعها دوراً بارزاً في خلق الوعي بفعالياتنا الجديدة وساهمت في تعريف ملايين الضيوف حول العالم بعروضنا المختلفة».

وفازت شيرين فاروق من جريدة «البيان» بجائزة «أفضل تغطية إعلامية باللغة العربية»، في حين فازت شيماء يحيى من «الإمارات اليوم» بجائزة «أفضل مقال باللغة العربية»، كما حازت الإعلامية بيان السطري من جريدة «البيان» جائزة «أفضل تغطية على صفحات التواصل الاجتماعي».

الموسم 24

تستعد القرية العالمية، لموسم رائع جديد ينطلق في 29 أكتوبر 2019، وقد بدأت بقبول طلبات التسجيل من المستثمرين المهتمين للمشاركة في قصص نجاحها بأفكارهم الإبداعية والمبتكرة من خلال موقعها على الإنترنت www.globalvillage.ae.