أمل القبيسي تبحث التعاون البرلماني مع سفير كوستاريكا

المصدر: أبوظبي - البيان

استقبلت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، في مقر المجلس بأبوظبي، فرانسيسكو شاكون إيرنانديس سفير كوستاريكا لدى الدولة.

وبحثت معالي الدكتورة القبيسي مع سفير كوستاريكا سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية في شتى المجالات، لا سيما تفعيل التعاون والعلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان في كوستاريكا، مع التأكيد على أهمية تبادل الزيارات والخبرات البرلمانية وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بين دولة الإمارات وكوستاريكا.

مشيرة إلى أهمية العلاقات الثنائية المستمرة التي تربط بين البلدين، والحرص على تعزيز أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة السياسية، والاقتصادية، والبرلمانية، والثقافية، والسياحية.حضر اللقاء أحمد شبيب الظاهري الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي.

وتم خلال اللقاء التأكيد على أهمية تعزيز علاقات التعاون القائمة بين الجانبين في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتي تشهد نمواً مطرداً على مختلف الصعد، كما تم التأكيد على أهمية تنسيق المواقف خلال المشاركة في فعاليات الاتحاد البرلماني الدولي والمحافل البرلمانية الدولية.

وتطرقت معالي القبيسي إلى أهمية دور الدبلوماسية البرلمانية التي يواكب المجلس من خلالها سياسة الدولة في تبني القضايا الوطنية وتوجهاتها وأهدافها ورؤيتها، مشيرة إلى أهمية توحيد جهود العمل البرلماني من خلال عقد لقاءات مكثفة ووضع استراتيجيات، والتواصل مع شعوب وبرلمانات العالم وتوحيد الرؤى خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية، وأهمية تبادل الزيارات البرلمانية، لما لها من دور مهم في تعزيز العلاقات القائمة بين الدول الصديقة في المجالات كافة.