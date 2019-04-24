شرطة أبوظبي تخرّج 1011 منتسباً في «كلنا شرطة»

المصدر: أبوظبي - البيان

احتفلت شرطة أبوظبي بتخريج الدفعة الثامنة من منتسبي «كلنا شرطة»، والبالغ عددهم 1011 خريجاً. وأقيم الحفل في نادي ضباط القوات المسلحة بحضور اللواء سعيد سيف النعيمي، مدير قطاع المالية والخدمات، واللواء حماد أحمد الحمادي مدير قطاع أمن المجتمع، وعدد من ضباط شرطة أبوظبي وأعضاء المبادرة. وتم عرض فيلم عن «كلنا شرطة» وتكريم المنتسبين والمميزين من الدفعات السابقة.

وأوضح العقيد الدكتور حمود سعيد العفاري، مدير إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع، أن «مبادرة كلنا شرطة» تجسد توجيهات القيادة الرشيدة في تكامل الجهود المجتمعية والشرطية لتعزيز مبدأ سيادة القانون، والحفاظ على مكتسبات الأمن والاستقرار، والريادة في مؤشرات التنافسية العالمية.

وقال: إن الأمن مسؤولية مشتركة ومرتكز للتنمية المستدامة، وانضمام الأعداد الكبيرة للمبادرة يعكس اهتمام المجتمع، بالمبادرات الخلاقة والابتكار التي تعزز آليات العمل الشرطي والأمني.

وأشار إلى حرص شرطة أبوظبي على اتباع أفضل الممارسات العالمية المتقدمة لتدريب المنتسبين للمبادرة.