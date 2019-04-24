سفير الدولة يبحث التعاون مع نائب وزير الدفاع الكازاخستاني

المصدر: نورسلطان - وام

بحث الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان وتالغات مختاروف نائب وزير الدفاع الكازاخستاني أوجه التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات مما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة.وأعرب نائب وزير الدفاع الكازاخستاني - خلال اللقاء الذي عقد في مقر سفارة الدولة - عن شكره وتقديره للدعم الذي تقدمه دولة الإمارات لبلاده في المجالات كافة ولا سيما في مجال الدعم الفني لوزارة الدفاع الكازاخستانية.

من جانبه أكد السفير اهتمام قيادة الدولة بالتعاون مع كازاخستان وحرصها على بناء علاقات قوية ممتدة مع دول العالم. حضر اللقاء راشد علي المحرزي الملحق العسكري للدولة لدى كازاخستان.