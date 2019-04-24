نهيان بن مبارك وحشر بن مكتوم يقدمان واجب العزاء بوفاة سعيد عمر الطاير

المصدر: دبي - وام

قدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح وسمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم مدير دائرة إعلام دبي واجب العزاء إلى عمر أحمد الطاير بوفاة نجله سعيد وذلك في مجلس العزاء بمنطقة الجميرا في دبي.

كما قدم واجب العزاء.. الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس هيئة آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية ومعالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الإصطناعي.

وأعرب معالي الشيخ نهيان بن مبارك عن خالص عزائه ومواساته لأسرة وذوي الفقيد.. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.