افتتاح حضانة مبنى محكمة الأحوال الشخصية لأبناء الموظفين في دبي

المصدر: دبي - البيان

افتتح طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، حضانة مبنى محكمة الأحوال الشخصية لأبناء الموظفين، وذلك بتنسيق من مجلس «الجوهرة» النسائي، من منطلق حرص محاكم دبي على إيجاد بيئة متكاملة لموظفي المحاكم، وللأمهات العاملات بالدائرة لتحقيق التوازن بين مهام عملهم، إلى جانب الاهتمام بأبنائهم وتقديم الرعاية لهم، وذلك بحضور عبد الرحيم أهلي المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي والاتصال بالدائرة، ومحمد العبيدلي المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى، وجميلة الهاملي رئيس المجلس النسائي في محاكم دبي.

وأكد طارش المنصوري مدير عام محاكم دبي، حرص المحاكم على توفير بيئة عمل إيجابية لدعم موظفينا ومساعدتهم على تحقيق التوازن ما بين حياتهم المهنية والأسرية خلال سعيهم لتطوير حياتهم العملية.