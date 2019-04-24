9 منتسبات في شرطة أبوظبي يثبتن كفاءة في صيانة الطائرات

المصدر: أبوظبي - البيان

أثبتت 9 من منتسبات شرطة أبوظبي كفاءة عالية وتميزاً في أداء المهام الصعبة بقسم صيانة وإصلاح الطائرات في إدارة طيران شرطة أبوظبي بقطاع العمليات المركزية.

وأوضح العميد طيار إبراهيم حسن البلوشي، مدير إدارة طيران شرطة أبوظبي في قطاع العمليات المركزية، أن المنتسبات تم توزيعهن على فروع القسم وهي: «الكهرباء والإلكترونيات»، و«المحركات»، و«الصيانة الشاملة»، و«التخطيط»، و«حظيرة الطائرات»، وفرع المعدات الخاصة.

وذكر أن المهندسات والفنيات هن من الكوادر النسائية المتميزة بما يمتلكن من الثقافة والمعرفة وقوة التحمل والرغبة في حب التعلم والإرادة والإصرار، ويحملن مؤهلات علمية متخصصة في صيانة وكهرباء وهياكل الطائرات، فيما يتم صقل مهاراتهن، في دورات تخصصية بالخارج.

وأشار إلى أن المرأة الإماراتية في شرطة أبوظبي خاضت غمار المهمات الصعبة في كافة المجالات والقطاعات وميادين العمل الشرطي المختلفة، واستطاعت تقديم صورة مشرفة بفضل الدعم الكبير الذي تحظى به من قبل القيادة الشرطية، وتشجيعهن على القيام بدورهن في تنفيذ مختلف المهام الشرطية والأمنية جنباً إلى جنب مع الرجل باحترافية وكفاءة.