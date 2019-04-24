«دفاع مدني عجمان» تكثف حملاتها التوعوية

المصدر: عجمان - البيان

أعلنت الإدارة العامة للدفاع المدني عجمان، عن تكثيف جهودها لاكتمال الاستعدادات لمواجهة الحرائق والوقاية منها في شهر رمضان المبارك، من خلال الحملات التوعوية التي أطلقتها القيادة العامة للدفاع المدني، ومنها حملة «سلامة دراك» الرئيسية وتتفرع منها حملة «رمضان آمن»، وتهدف الحملات إلى رفع الثقافة الوقائية وكيفية التعامل مع الحريق لجميع شرائح المجتمع.

وأكد العميد عبدالعزيز علي الشامسي مدير عام الدفاع المدني عجمان: «أن الإدارة تستعد جيداً لمواجهة الحرائق والحوادث التي تقع في شهر رمضان المبارك، وتقديم كل أشكال الدعم والمساعدة من أجل راحة المواطنين والمقيمين».

وذكر أن العمل مستمر في الدفاع المدني على مدار الساعة وفي مختلف الظروف والأوقات، ولكن تزداد درجة الاستعداد بشكل أكبر في شهر رمضان والمناسبات الأخرى لمواجهة أي طارئ.

وأفاد الشامسي، بأن هناك شروطاً أساسية يتعين أن تتوافر في الخيم الرمضانية لضمان استيفاء إجراءات السلامة المطلوبة، وأهمها عدم استعمال الخيم للتخزين أو استعمال أي معدات منتجة للحرارة كالأفران والسخانات ومواقد الطهو داخل الخيم.

ولفت إلى أهمية توفير مسافة فاصلة بين الخيمة والأخرى لا تقل عن 4 أمتار.