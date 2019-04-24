مسالخ الظفرة تستعد للشهر الفضيل

المصدر: الظفرة - وام

أكملت بلدية منطقة الظفرة الاستعدادات بمسالخ مدن المنطقة لشهر رمضان المبارك، حيث تمت أعمال الصيانة للمسالخ وتوفير الأطباء البيطريين والقصابين وعمال النظافة لتقديم خدمات متميزة للجمهور خلال الشهر الفضيل.

وفي إطار تطوير المسالخ بالمنطقة وقعت بلدية منطقة الظفرة اتفاقية مع المطور شركة ستار لإدارة المقاصب، لتطوير وتأهيل واستثمار مسلخ مدينة غياثي، وبلغ عدد الذبائح بمسالخ مدن منطقة الظفرة خلال الربع الأول من العام الجاري 17092 ذبيحة.

ويبدأ الدوام بمسلخ مدينة زايد خلال شهر رمضان المبارك في الفترة الأولى من الساعة 7 صباحاً إلى الساعة 5 مساءً، وفي الفترة الثانية من الساعة 10 مساءً إلى الساعة 12 ليلاً، مع مراعاة يوم الجمعة، حيث يتم إغلاق المسلخ من الساعة 11 صباحاً إلى الساعة 1:30 ظهراً.

وفي مسلخ مدينة السلع يبدأ الدوام يومياً من الساعة 8:00 صباحاً وحتى 6:00 مساءً ثم من الساعة 10:00 مساءً وحتى 12:00 مساءً. وأما في مسلخ مدينة غياثي فيبدأ الدوام من الساعة من الساعة 8 صباحاً وحتى 6 مساءً، وفي مسلخ مدينة ليوا يبدأ الدوام من الساعة 8 صباحاً وحتى 5:30 مساءً، وفي مسلخ مدينة دلما يبدأ الدوام من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 6 مساءً. ويبدأ الدوام بمسلخ مدينة المرفأ من الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 5 مساءً ومن الساعة 10 مساءً إلى الساعة 12 مساءً.