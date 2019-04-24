أم القيوين الخيرية ترصد 600 ألف درهم للخيم الرمضانية

المصدر: أم القيوين ـ عصام الدين عوض

رصدت جمعية أم القيوين الخيرية 600 ألف درهم لمشروع «إفطار الصائم» خلال شهر رمضان، وذلك ضمن مبادراتها السنوية في الشهر الفضيل.

حيث تم تجهيز خيمتين رمضانيتين يستفيد منها 1500 صائم، منها خيمة تسع 500 شخص في منطقة أم القيوين، وأخرى عند منطقة البلاد القديمة وتسع 500 شخص، إضافة إلى توزيع 500 وجبة بالمنطقة الصناعية، حيث يتم توزيع 2000 وجبة يومياً للصائمين بواقع 60 ألف وجبة طوال شهر رمضان المبارك.

وذلك بحسب عيسى بلحيول مدير جمعية أم القيوين الخيرية، والذي أكد أن الجمعية قريباً ستوزع المير الرمضاني للأسر المتعففة المقيمة في الإمارة وهو عبارة عن كوبونات ومواد غذائية، مثمناً الدعم الذي تجده الجمعية من صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين.

ومن الشيخ مروان بن راشد المعلا رئيس مجلس إدارة الجمعية لتأمين احتياجات الأسرة المتعففة من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية وبجهود المؤسسات الخيرية وأهل الخير لدعمهم المستمر للجمعية وتقديمها المساعدات النقدية والعينية للأسر المتعففة.

مشرفون

وأضاف مدير جمعية أم القيوين الخيرية: «إن اللجنة ستوزع عدداً من المشرفين على المواقع المخصصة طوال الشهر الفضيل وذلك لخدمة الصائمين والتنسيق في انسيابية تقديم موائد الإفطار، وتأمين الحاجات المختلفة التي تناسب الطاقة الاستيعابية، وتضمن توفير أقصى الخدمات الممكنة لنجاح المشروع، مبيناً أن مثل تلك المشاريع تحقق التكافل الاجتماعي وتشعر المسلمين بالأخوة والمحبة وهذا ما تهدف إليه جمعية أم القيوين الخيرية، كما وتسعى دائماً لمد يد العون للمحتاجين لتوفر لهم سبل الحياة الكريمة».

طمأنينة

وقال بلحيول: «إن الخيم الرمضانية توفر جواً من الطمأنينة للصائمين، حيث تشهد إقبالاً كبيراً من مختلف الجنسيات العربية والآسيوية من فئة العمال والعزاب المقيمين ليجتمعوا على موائد الرحمن».