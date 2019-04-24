«أبوظبي للشباب» ينظم ورشة عن الثقافة المالية الشخصية

المصدر: أبوظبي - وام

نظم مجلس أبوظبي للشباب التابع للمؤسسة الاتحادية للشباب ورشة بعنوان «الثقافة المالية الشخصية» بمجلس المشرف بالتعاون مع مكتب شؤون المجالس في ديوان ولي عهد أبوظبي لنشر الثقافة المالية الشخصية وتعزيز وعي الادخار لدى الشباب.

يأتي ذلك ضمن المبادرات والمشاريع الشبابية الثقافية لمجلس أبوظبي للشباب بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة في إمارة أبوظبي التي ستسهم بتطوير منظومة العمل الشبابي وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة. كما تأتي الورشة ضمن سعي مجالس الأحياء إلى ترسيخ الثوابت الاجتماعية في التواصل وتعزيز الوعي المجتمعي والاقتصادي الصحي والبيئي، إضافة إلى التواصل مع الشباب ومختلف فئات المجتمع لمشاركة الخبرات والإنجازات.