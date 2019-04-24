سحب دواء لعلاج ضغط الدم

المصدر: أبوظبي - البيان

أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تعميماً يقضي بسحب جميع التشغيلات من أقراص «Irsotan 150 &300 mg» المستخدمة في علاج ضغط الدم المرتفع، وذلك بناء على ما ورد من الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية وتقارير صادرة من منظمات رقابية عالمية أفادت باحتمال وجود شوائب من مادة كيماوية NDEA تصنف كشوائب يحتمل أن تكون مسرطنة بشكل نادر جدا .

وذلك ضمن مكونات المادة الفعالة «أربيسارتان» المستوردة من الصين. ونوهت الوزارة إلى أن المنتج غير مسجل في إدارة الدواء بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، داعية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال سحب المنتج من الأسواق ومنع تداوله أو استيراده في حال توفره، يشار إلى أن مادة «أربيسارتان» تعد من الأدوية التي تسمى مثبطات مستقبلات الأنجيوتنسين 2 ذات التأثير الخافض لضغط الدم.