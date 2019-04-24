إنجاز صيانة البنية التحتية في أبوظبي بـ 43 مليوناً

المصدر: أبوظبي - البيان

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي متمثلة في قطاع البنية التحتية وأصول البلدية خلال الربع الأول من العام الحالي وضمن الخطة السنوية أعمال صيانة البنية التحتية في مدينة أبوظبي وضواحيها بتكلفة إجمالية تقدر بـ 43.157.723 درهماً.

حيث شملت صيانة الطرق بتكلفة وقدرها 25528014 درهماً، إضافةً لصيانة شبكات صرف مياه الأمطار بتكلفة وقدرها 1092786010 دراهم وصيانة شبكات أعمدة الإنارة بتكلفة وقدرها 6701849 درهماً.

والتي تهدف على المحافظة على أصول البنية التحتية والسلامة العامة لمستخدمي الطرق، والحفاظ على المظهر العام، وتحقيق أعلى معايير الاستدامة في تنفيذ مشاريعها الداعمة لمنظومة البنية التحتية والمرافق الخدمية العامة.