استعراض الدراسات الهندسية للمرحلة الثانية من «قطار الاتحاد»

المصدر: الفجيرة- البيان

استقبل اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة بمكتبه وفداً من شركة الاتحاد للقطارات برئاسة نشأت إسماعيل البداونة المدير التنفيذي للشركة.

وتأتي الزيارة بهدف استعراض الدراسات الهندسية للمرحلة الثانية من مشروع قطار الاتحاد، وسيمتد من حدود المملكة العربية السعودية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وصولاً إلى ميناء الفجيرة ليربط المناطق الحيوية والصناعية في الدولة.وأكد اللواء الكعبي، أهمية مشروع قطار الاتحاد من الناحية الاقتصادية والتنموية التي ستعزز من جودة البنية التحتية لقطاع المواصلات والنقل للركاب والبضائع في أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.