انطلاق معرض رأس الخيمة للتعليم والتدريب والتوظيف

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

افتتح الشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، أمس، معرض رأس الخيمة للتعليم والتدريب والتوظيف في دورته الـ 11، والذي يقام خلال الفترة من 23 وحتى 25 أبريل الجاري، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بمشاركة 85 جهة حكومية وخاصة بالإضافة للجامعات.

وأوضح عبدالناصر محمد الذهب، المدير التنفيذي لمعرض رأس الخيمة للتعليم والتدريب والتوظيف، استقبلت الفترة الصباحية من المعرض 1093 زائراً، بينهم 258 طالباً وطالبة من الراغبين في استكمال الدراسة العليا ضمن منصات الجامعات المشاركة والبالغ عددها 78 جامعة وكلية ومركز تدريب مشاركاً في هذا الحدث من كافة إمارات الدولة وخارجها، استعرضوا من خلالها الفرص التعليمية والتدريبية التي تستهدف خريجي المرحلة الثانوية.

3 أيام

وأشار إلى أن المعرض يتم تنظيمه خلال 3 أيام على فترتين صباحية ومسائية، من الساعة الـ 10 صباحاً وحتى الواحدة ظهراً، وتنطلق الفترة المسائية من الساعة الـ 5 وحتى الـ 8، لافتاً إلى أن المعرض يشارك فيه 7 جهات حكومية ومحلية بالإضافة للقطاع الخاص لتقديم فرص العمل للباحثين عن التوظيف وما يخصه في هذا الجانب، والتي ستتم خلالها مقابلة المتقدمين ومدى اجتيازهم لمقابلات وشروط التوظيف والشواغر المتوفرة حسب المؤهلات المطلوبة لكل فرصة عمل.

وأضاف الذهب: «يشارك في المعرض لأول مرة 78 جامعة وكلية ومركز تدريب بينها 52 جامعة وكلية من خارج الدولة ومن عدة دول، مثل، الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكندا واستراليا وتركيا، لعرض الفرص التعليمية والتخصصات التي تخدم متطلبات المستقبل، في ظل اعتماد تلك الكليات من وزارة التعليم العالي في الدولة، بهدف استعراض اشتراطات الانتساب والالتحاق بتلك الجامعات والكليات الخارجية لتحصيل ورفع المستويات التعليمية ومتطلبات سوق العمل».

وأكد الذهب، على جهود صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، لرعايته فعاليات المعرض السنوي، ومتابعة سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، الدائم لإنجاح هذا الحدث الخدمي المجتمعي في إمارة رأس الخيمة، من خلال منصة موحدة لاستقطاب الباحثين عن عمل وطلاب وطالبات المرحلة العليا وطلاب الجامعات، بالإضافة لتوفير الورش الإرشادية والتعليمية والمهنية التي من خلالها ستمكن الطلاب من تحديد مستقبلهم ومسارهم التعليمي وتحقيق طموحاتهم التعليمية والمهنية.