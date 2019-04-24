تبسيط الإجراءات يعزز استقطاب ورفاهية عجمان

المصدر: عجمان - وام

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، أن إمارة عجمان تعد مدينة استقطاب ورفاهية للسكان، فهي تسعى لتبسيط الإجراءات وتوفير التطبيقات الذكية. جاء ذلك خلال زيارته الميدانية للاطلاع على نتائج أعمال إدارة التنظيم الإيجاري بعجمان.

تسهيل

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، إن دائرة البلدية حرصت على التسهيل على المستأجرين والمكاتب العقارية والملاك مدشنة التطبيقات الذكية، ومن بينها «تصديق» الذي يمكن المتعامل من إنجاز معاملته خلال دقيقة واحدة، كما وتمنحه فرصة تتبع حالة المعاملة بشكل فوري.. موضحاً أن تصديق شهد استحساناً كبيراً من الجميع ووفر الكثير من الوقت والجهد.

واطلع الشيخ راشد بن حميد النعيمي خلال الزيارة الميدانية على النتائج التي سجلها نظام تصديق خلال الربع الأول من العام الحالي 2019، والذي عمل على تسجيل 2660 عقاراً، وتصديق 25489 عقداً سكنياً، وتصديق 15371 عقداً تجارياً، بالإضافة لتصديق 65 عقد استثمار وإلغاء 1414 عقداً.

وأشاد بجهود الكفاءات التي حرصت على تبني نظام «تصديق»، وعرفت المتعاملين بطريقة استخدامه بطرق ميسرة، موضحاً أن تكاثف الجهود وتلاحم إدارات الدائرة أسهم في الخروج بحزمة من الخدمات الذكية التي تيسر المعاملات بشكل كبير ومن بينها تطبيق الحاسبة الإيجارية والربط مع نظام التسجيل الموحد.

وثمّن رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان جهود الكفاءات المؤهلة والعاملة في قسمي فض المنازعات الإيجارية والتنفيذ لتمكنهما وبجدارة من حل العديد من القضايا المختلف عليها.