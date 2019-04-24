7 رسائل توعوية للمشاة والركاب في خط سير الترام

المصدر: دبي - البيان

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، حملة توعوية عبر 7 رسائل موجّهة للجمهور من قائدي المركبات والمشاة ضمن خطوط سير «ترام دبي»، تحثُّهم من خلالها على التقيّد بقواعد السلامة والأمان.

وذلك في إطار حرصها المتواصل على تعزيز سلامة مستخدمي الطريق وتجنّب وقوع الحوادث مع الترام، حرصاً على حياة الجميع وحفاظاً على الممتلكات العامة ومنها الترام، الذي يُعتَبَرُ نقطة جذب لعدد كبير من سكان المناطق، التي يغطيها.

بالإضافة إلى الزوار والسيّاح القادمين إلى إمارة دبي من جميع أنحاء العالم. وأكّد محمد يوسف المظرّب، مدير إدارة تشغيل القطارات في مؤسسة القطارات في الهيئة، السعي الحثيث إلى تثقيف الجمهور من جميع شرائح المجتمع وخاصة مستخدمي الطريق من قائدي المركبات والمشاة على الاستخدام الأمثل للترام ودعوتهم إلى الالتزام بقواعد السلامة والأمان.

مضامين

وأوضح أن الرسائل التوعوية الـ 7 تتمثل بـ: «توقّف. لا تدخل منطقة الترام» وتشير هذه الرسالة إلى ضرورة تجنّب المشاة دخول المنطقة المخصّصة للترام فقط وهي من أنظمة السلامة، و«توقف. أنظر إلى يمينك قبل العبور» وتشير هذه الرسالة إلى احتمال قدوم الترام نحوك من اليمين، و«توقف. أنظر إلى يسارك قبل العبور» وتشير إلى احتمال قدوم الترام نحوك من اليسار، و«توقف.

أنظر إلى يمينك ويسارك قبل العبور» وتعني احتمال قدوم الترام نحوك من اليمين أو اليسار فابقَ متيقظاً، و«انتبه إلى الطريق أمامك» وتشير إلى مسار الترام وتدعوك إلى الانتباه على مرور الترام من اليمين إلى اليسار أو من اليسار إلى اليمين، و«التزم بالإشارات الضوئية. توقف عند الإشارة الحمراء.

انتظر مرور الترام القادم من جهة اليمين» وتشير هذه الرسالة إلى وجود مسارات للترام على يمينك، فكُن منتبهاً، و«التزم بالإشارات الضوئية. توقف عند الإشارة الحمراء. انتظر مرور الترام القادم من جهة اليسار» وتشير إلى الانتباه لوجود مسارات للترام على يسارك.