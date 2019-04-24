شرطة دبي تحاضر في الغذاء الصحي

المصدر: دبي - البيان

نظم قسم الوعي الرياضي في شرطة دبي بالتعاون مع مدارس حماية بنين، محاضرة توعوية عن الغذاء الصحي والسمنة، لطلبة فريق الهلال الطلابي والأيتام المشاركين في مبادرة الروح الإيجابية، حيث تهدف الفعالية إلى توعية الطلاب بأهمية تناول الغذاء الصحي وتنويعه، بما يحقق المردود الأمثل للصحة البدنية.

وقد اشتملت المحاضرة على فقرات رياضية وصحية وورش عمل للطالبات والهيئة التدريسية.

وتطرق المحاضر مجدي سعيد خلف، من الهلال الأحمر، إلى عدة مداخل، من أهمها تعريف الغذاء الصحي وأهميته، والسعرات الحرارية، وتعريف السمنة ومضار السمنة وأمراض العصر، كالسكري وضغط الدم، وكيفية محاربة هذه الأمراض بالغذاء السليم، واختيار الغذاء الصحي، وكيفية الوصول إلى جسم متناسق جميل من خلال ممارسة رياضات خاصة، والاهتمام بالعناصر الغذائية والمكملات والفيتامينات التي تحافظ على صحة الجسم.

وأوضح العقيد خلفان الجلاف، خلال المحاضرة، أن اهتمام شرطة دبي لا يقتصر على مرتب شرطة دبي فقط، وإنما على جميع المعاملين وأبنائنا الطلبة في مدارس حماية، متمنياً أن تحقق الفعاليات الصحية والرياضية أهدافها في إطار التوعية لطلبة مدارس حماية.