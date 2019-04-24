200 خبير يشاركون بمؤتمر «التسامح في النظم والتشريعات» اليوم

المصدر: أبوظبي - وام

تنطلق اليوم جلسات المؤتمر الدولي «مفهوم التسامح في سياق النظم التشريعية والقضائية» الذي تنظمه وزارة التسامح بالتعاون مع المركز الدولي للقانون والدراسات الدينية بجامعة بريغهام يونغ بالولايات المتحدة الأمريكية وكلية القانون بجامعة الإمارات بفندق دوست ثاني بأبوظبي برعاية وحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح.

يشارك في المؤتمر أكثر من 200 من الخبراء في القانون وحقوق الإنسان والقضاء من كافة أنحاء العالم، وتركز جلسات المؤتمر الذي يستمر يومين على إعداد تصور عام للأطر التشريعية المحلية والدولية المتعلقة بالتسامح وقبول الآخر والكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان.

كما يهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على المبادئ الواردة في وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك والتي قام بتوقيعها مؤخرا في أبوظبي، فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر وقداسة البابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، وإعلان بونتا ديل إستي بشأن الكرامة الإنسانية للجميع في كل مكان، لتتحول إلى أطروحات قانونية يمكن لكافة دول العالم الاستفادة منها.

حرص

وأكد سعيد أحمد غباش الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة حرص الجامعة على القيام بدور ريادي في تعزيز ثقافة التسامح، والتي تميزت بها دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أسست قيادتنا الرشيدة دعائم سياسة التسامح، ونبذ الكراهية، والعنصرية وأظهرت الصورة الحقيقية للاعتدال واحترام الآخر، وذلك على نهج المغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وبفضل جهود الحكومة الرشيدة أصبحت دولة الإمارات مثالاً يحتذى به في التسامح واحترام الجميع على اختلاف ألوانهم، وأعراقهم، ودياناتهم.

وقال إننا في جامعة الإمارات - جامعة المستقبل - نستلهم من إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مفاهيم التسامح والتعايش السلمي، والتآلف، واحترام الآخرين من جميع الأديان، والأعراق، والثقافات ونركز على ترسيخها في نفوس طلبتنا ومجتمعنا ونعمل على تعزيز هذا المفهوم لدى الشباب ووقايتهم من التعصب والتطرف ويكونون سفراء لدولتنا الحبيبة في المحافل الدولية والمحلية«.

وأكد أن تنظيم مؤتمر»مفهوم التسامح في سياق النظم التشريعية والقضائية«يؤصل مفاهيم التسامح والإسهام في وضع تشريعات وقوانين تعزز وترسخ مفهوم التسامح في مختلف الجوانب الدينية والثقافية والاجتماعية بمشاركة أكاديميين مختصين في مجال التشريع والقضاء، كما يعد فرصة للالتقاء بالخبراء والباحثين من مختلف أنحاء العالم بهدف إثراء المحتوى القانوني في جانب التسامح على الصعيد المحلي والدولي وتأصيل مبدأ الوسطية والاعتدال الذي تنتهجه دولة الإمارات العربية المتحدة التي أصبحت بحق نموذجا عالميا للتسامح.

وأكدت عفراء الصابري المدير العام بمكتب وزير التسامح أن تنظيم وزارة التسامح لمؤتمر»مفهوم التسامح في سياق النظم التشريعية والقضائية«بالتعاون مع شركائها المحليين والدوليين يهدف إلى إثراء المحتوى العلمي والمعرفي للتسامح من خلال ما تخرج به جلسات المؤتمر من توصيات وما يتم تقديمه من كلمات وأوراق العمل التي يمكن أن تشكل إثراء لهذا المحتوى، إضافة إلى المساهمة في الجهود الدولية لتعزيز التسامح وإبراز الدور الرائد للدولة في هذا المجال.

تعاون

ثمّن سعيد أحمد غباش جهود معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، الذي لا يدخر جهداً في تعزيز قيم التسامح والتعايش وقبول الآخر محليا وعربيا وعالميا، مشيدا بالتعاون المثمر بين جامعة الإمارات ووزارة التسامح، سواء في تنظيم هذه النوعية من المؤتمرات أو في كافة المبادرات المتعلقة بالتسامح.