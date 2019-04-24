قرينة حاكم عجمان: أهم تمكين للمرأة تربية أبنائها التربية الحسنة

المصدر: عجمان - وام

أكدت قرينة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان.. الشيخة فاطمة بنت زايد بن صقر آل نهيان رئيسة جمعية أم المؤمنين أن أهم تمكين للمرأة هو في تربية أبنائها التربية الحسنة وبما يتناسب مع روح العصر، والتي تنسجم مع القيم الإسلامية وعلى المبادئ السامية والأخلاق الكريمة التي هي أساس رفعة الأمم والمجتمعات.

وشهدت قرينة صاحب السمو حاكم عجمان أمس الاجتماع السنوي للجمعية العمومية لأم المؤمنين. وحضرت الاجتماع رجاء النومان نائبة رئيسة جمعية أم المؤمنين وعضوات مجلس الإدارة وعدد كبير من القيادات النسائية من مختلف المؤسسات والجهات الحكومية والرسمية في الدولة والعضوات المنتسبات للجمعية وموظفات من وزارة تنمية المجتمع.

ورحبت الشيخة فاطمة بنت زايد بن صقر آل نهيان بالحاضرات متمنية لهن التوفيق والنجاح والسعادة، مؤكدة أهمية مشاركتهن لبرامج وفعاليات الجمعية التي وجدت من أجل تقديم الفائدة لهن في مختلف المجالات الحياتية.. مباركة لهن قرب حلول شهر رمضان الفضيل.

وأكدت قرينة حاكم عجمان أن #عام_التسامح شعار هذا العام جاء بتوصية من القيادة الرشيدة للدولة لنطبقه على أنفسنا أولاً ونبحر في مفهومه ودلالاته العظيمة التي نحن في أمس الحاجة إليها.. وقالت «التسامح ينبع من ذات الإنسان كالشجرة يجب أن تزرع داخلنا فينعكس ذلك على من هم حولنا.. التسامح هو الرضا ويكمن في النفس المطمئنة التي تعرف من أسلوبها وطريقتها في الحياة والتسامح فلسفة إسلامية عظيمة تزيد من رصيد الإنسان في الدنيا والآخرة».

وأضافت «إن دولة الإمارات تتبنى كل عام شعاراً مهماً يحمل معنى سامياً وعملاً عظيماً علينا أن ندرسه ونفهمه ونتعمق به على المستوى الشخصي وعلى المستوى المجتمعي حتى تعم فائدته ونحقق هدفه المرجو».

تقرير

واعتمدت الشيخة فاطمة بنت زايد بن صقر آل نهيان محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق.. كما وافقت على تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المنتهية في 31/‏‏‏12/‏‏‏2018.

واستعرضت أسماء شهداد المديرة التنفيذية لجمعية أم المؤمنين الأنشطة والبرامج والفعاليات والمبادرات التي نفذتها الجمعية خلال عام 2018 والمراكز التابعة للجمعية من خلال التقرير الإداري الختامي للجمعية.

واعتمدت قرينة حاكم عجمان مشروع الميزانية التقديرية لعام 2019 في حين قدمت رجاء النومان الحساب الختامي بالتفصيل.. وتم مناقشة خطة الجمعية لعام 2019 وما يستجد من أعمال. وفتح باب الحوار والنقاش أمام العضوات للاستفسار والحديث عما يتعلق بالجمعية من برامج وفعاليات وأنشطة تخص المرأة والطفل والمجتمع.