دورة لتدريب الموظفين على تعزيز الطاقة النفسية والذهنية

المصدر: دبي - البيان

نظمت إدارة الموارد البشرية في النيابة العامة في دبي، دورة تدريبية بعنوان «التدريب بالترفيه 107»، بالتعاون مع مركز دبي للإحصاء، والتي ألقاها الدكتور إبراهيم الصيني بهدف تدريب الموظفين على أساليب تعزيز الطاقة النفسية والذهنية، مما يساهم في بث الطاقة الإيجابية والارتقاء بمستوى الأداء. وتناول المحاضر في أجواء تفاعلية مع المشاركين، عدة محاور أهمها استراتيجية الانتقال من المستوى العادي في الأداء إلى المستوى الاحترافي بأقل جهد وكلفة ووقت، ومفهوم البساطة والشمول والتركيز، كما تعرف الحضور على ثلاثية الأداء الأفضل دائماً «إنجاز بإيجاز.. إعجاز».

وشهدت الورشة إقبالاً وتفاعلاً كبيرين من كل من موظفي النيابة العامة وموظفي مركز دبي للإحصاء.