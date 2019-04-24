«تنفيذي أم القيوين» ينظم «نود لك سلامتك»

المصدر: أم القيوين - وام

نظمت إدارة رأس المال البشري بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين بالتعاون مع مستشفى الشيخ خليفة العام بالإمارة، أمس، بمبنى الروضة الحكومي، فعالية «نود لك سلامتك» ضمن مبادرة «تطوير جودة الحياة في بيئة العمل في حكومة أم القيوين.

وقال محمد جاسم معيبد مدير إدارة رأس المال البشري بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي: «إن الفعالية تهدف إلى رفع مستوى السعادة الوظيفية ونشر الوعي ورفع المستوى الصحي لجميع الموظفين وحثهم على ممارسة السلوكيات الصحية السليمة في الغذاء والرياضة وغيرها من الأنشطة الصحية». وثمّن الدور الفعال لمستشفى الشيخ خليفة العام بأم القيوين في دعم كافة الأنشطة والبرامج الصحية على مستوى جميع الجهات الحكومية في الإمارة، إلى جانب مساهمتهم الفاعلة في الجهود المجتمعية الرامية إلى الوقاية من الأمراض.