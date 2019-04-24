شرطة أبوظبي ترفع كفاءة منتسبيها في «تخطيط الفعاليات الكبرى»

المصدر: أبوظبي - البيان

رفعت شرطة أبوظبي كفاءة عناصرها في «تخطيط وإدارة الفعاليات الكبرى»، خلال دورة متخصصة نظمتها إدارة التدريب بقطاع الموارد البشرية.

وتضمنت نماذج تدريبية وهي مرحلة تخطيط ما قبل الحدث وتتعلق بالمهمة والسيطرة والتحكم، والخطة التشغيلية، وتركز على التحريات ومراقبة الحدود والنقل وإدارة المرور والاعتمادات وبطاقات الدخول وأمن المواقع والخدمات الصحية والإطفاء وخطط الطوارئ وإدارة الأزمات ووسائل الاتصال التكنولوجية، والدعم التكتيكي والتعامل مع المواد المتفجرة وحماية الشخصيات، ومرحلة ما بعد الحدث والدروس المستفادة.

وأكد العميد ثاني بطي الشامسي، مدير إدارة التدريب مواصلة إعداد وتأهيل الكوادر الشرطية بمواصفات عالمية، لتحقيق أعلى درجات الأمن والأمان في ربوع الوطن، مشيراً إلى أهمية تطوير القدرات الذاتية والتعلم المستمر.