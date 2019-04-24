تركيب منظومة «حصنتك» في مباني شركة أبوظبي التجاري للعقارات

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت شركة أبوظبي التجاري للعقارات التابعة لبنك أبوظبي التجاري، عن شراكة استراتيجية مع القيادة العامة للدفاع المدني ممثلة بمشروع «حصنتك للمباني»، التي سيتم بموجبها تركيب منظومة «حصنتك» في كل المباني التي تديرها شركة أبوظبي للعقارات ضمن خطة مشروع «حصنتك»، التي تعمل على ربط المباني والمنشآت التجارية بغرف الدفاع المدني عبر منظومة ذكية تعزز سلامة الأرواح والممتلكات.

وقال عاطف البريكي، مدير المشاريع الاستراتيجية في شركة إنجازات لنظم البيانات إن الشراكة تأتي ضمن خطة طموحة ووفق استراتيجية تعزيز السلامة التي هي الهدف الأساسي من منظومة «حصنتك» الريادية.

سلامة السكان

من جانبه قال محمد بن بريك، المدير العام لشركة أبوظبي التجاري للعقارات إن الاهتمام بسلامة سكان المباني التي تتولى الشركة إدارتها طالما كان على رأس قائمة أولويات الشركة وتأتي المشاركة في مبادرة «حصنتك» استكمالاً لمبادرات السلامة التي أطلقتها الشركة لتوفير المزيد من الحماية متمثلة بتوزيع بطانيات إطفاء الحريق على المستأجرين وتركيب الأقفال الآمنة على فتحات الشبابيك وشرفات المنازل لتحديد مسافة الفتحات.