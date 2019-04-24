31 ألف مراجع لمستشفى خليفة في رأس الخيمة خلال 3 أشهر

المصدر: رأس الخيمة - وام

ارتفع عدد المراجعين في مستشفى الشيخ خليفة التخصصي في رأس الخيمة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 31 ألف مراجع بزيادة قدرها 27% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، والتي شهدت استقبال 24 ألفاً و500 مراجع، كما أجرى المستشفى 520 عملية جراحية نوعية بزيادة قدرها 21% عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال الدكتور ميونغ هون سونغ الرئيس التنفيذي لمستشفى الشيخ خليفة التخصصي إن أعداد المراجعين الذين يقصدون المستشفى في ازدياد منذ افتتاحه في فبراير 2015 نظراً للمستوى الرفيع والسمعة الطيبة وزيادة الوعي بخدمات المستشفى وارتفاع الثقة بكوادره الطبية والفنية.. مشيراً إلى أن افتتاح عدد من الأقسام الجديدة في العامين الماضيين ساهم في زيادة أعداد المراجعين.

وأضاف أن المستشفى استقبل 17 ألفاً و150 حالة في العيادات الخارجية و13 ألفاً و850 مريضاً في الطوارئ هذا العام، وتم تنويم نحو 1367 مريضاً في الأقسام الداخلية، وتم خلال هذه الفترة إجراء نحو 15 ألف إجراء طبي شملت عمليات تنظير وقسطرة تشخيصية وعلاجية وأكثر من 700 جلسة علاجية إشعاعية لمرضى الأورام.