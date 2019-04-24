الاحتفال بمرور 12 عاماً بلا «ملاريا» في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مؤخراً فعالية احتفالية بالتزامن مع اليوم العالمي للملاريا تحت شعار «القضاء على الملاريا واجبي»، لتسليط الضوء على الاستراتيجية الفعالة لدولة الإمارات في وقاية المجتمع من الأمراض السارية والسيطرة عليها، وبمناسبة مرور 12 عاماً على خلو الدولة من مرض الملاريا وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.

وأكد الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع العيادات والمراكز الصحية، أن الدولة كانت من أوائل الدول في إقليم شرق المتوسط، التي أعلنت عن خلوها من مرض الملاريا نهائياً في العام 2007، علماً أنه لم يتم تسجيل أي حالة مصابة من داخل الدولة منذ العام 1997.

ونوّه إلى الجهود المتواصلة للوزارة والجهات الصحية الرسمية في الدولة، لمنع وفادة الملاريا، مع وجود برنامج ذي كفاءة عالية للترصد الوبائي.