«الصحة» تنظم برنامج فحوصات في الشارقة

المصدر: الشارقة - وام

نظم فريق مبادرة بيئة عمل صحية وإيجابية من وزارة الصحة ووقاية المجتمع برنامج الفحوصات CHECK في الشارقة ضمن المرحلة الثالثة للمبادرة لعام 2019.

تهدف المبادرة إلى تمكين الموظفين من تعزيز وترسيخ العادات الصحية عن طريق تغيير بعض المفاهيم الخاطئة لديهم وإكسابهم مهارات ومعلومات داعمة للصحة، وذلك على مدى يومين متتاليين في مقر الدائرة الرئيسي في اللية وفرعها في الدفين.

وأشاد الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية بهذه المبادرة الإيجابية وأثرها الإيجابي على الموظف وبيئة العمل.

وأكدت الدكتورة فضيلة محمد شريف مدير إدارة التثقيف والتعزيز الصحي بوزارة الصحة ووقاية المجتمع أن المبادرة ساهمت في تعزيز أنماط الحياة الصحية بين الموظفين في الحكومة.