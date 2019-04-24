جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد تبدأ جلسات التحكيم بمحور «القرآن والحديث»

المصدر: دبي - وام

بدأت جمعية النهضة النسائية بدبي أمس جلسات التحكيم للمشاركين في جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم لإبداعات الطفولة بمحور القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة ومسابقة غريب القرآن للموسم الـ21 للعام 2019 بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي.

وضمت اللجنة الشيخ أحمد محمد أبو السعود والشيخ أحمد سعد أبو عميرة والشيخ محمد أمين نوالة والشيخ صلاح محمود الصغير والشيخ محمد سليمان الأهدل والدكتور قطب عبدالحميد قطب والشيخ جابر أحمد السيد من إسلامية دبي.

ووفرت أسرة الجائزة كافة الأجواء المساندة والمساعدة للمشاركين في عمليات التحكيم.

وقالت أمينة الدبوس المديرة التنفيذية للجائزة إن جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم وبتوجيهات سديدة من حرم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم راعية الجائزة تحرص على توفير أقصى درجات أجواء الإبداع والتميّز لكافة المشاركين في دورات الجائزة..

ومن هذا المنطلق بدأت أمس جلسات التحكيم للمشاركين في محور القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة ومسابقة غريب القرآن حيث تم توفير المناخ الملائم لسير منهجية التحكيم في أجواء روحانية وإيمانية خالصة تليق بقيمة وعظمة هذا المحور.

وأضافت الدبوس أن الإقبال الكبير للمشاركين ومن مختلف المدارس والمؤسسات التربوية بالدولة يؤكد اتساع حجم الجائزة وهي تحتفل بمرور عشرينية الإبداع - 20 عاماً - من التميّز خدمة لإبداعات الطفولة كما أن هناك تعاوناً كبيراً بين الآباء والأمهات والمعلمين والمؤسسات التربوية والتعليمية بالدولة ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي.. وذلك لتحقيق أهداف سامية ونبيلة وكريمة أبرزها تحفيز وتشجيع الإبداع في مجالات متعددة مما يساهم في تنمية فكر وثقافة الأطفال.

وأشارت إلى أن الجائزة تتبع في مراحل التحكيم أدق وأحدث المعايير المحلية والعالمية في تحديد الفائزين في كافة المحاور كما تتسم مراحل التحكيم بالدقة والسرية التامة والإنصاف ومراعاة كافة الفروق الفردية وغيرها.