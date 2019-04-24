«أبوظبي للجودة» يفعل برامج مطابقة خدمات مكافحة آفات الصحة

المصدر: أبوظبي - البيان

بدأ مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، الجهة المعنية بتطوير البنية التحتية للجودة في أبوظبي، بالتعاون مع مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» بتفعيل برامج مطابقة خدمات الأفراد العاملين في مكافحة آفات الصحة العامة للتأكد من امتثال العاملين للمتطلبات والمعايير التي حددتها الجهات التنظيمية والخبراء في أبوظبي.

، إضافةً إلى توافق الخدمات المقدمة في هذا المجال مع معايير الجودة والصحة والسلامة المهنية. وفي إطار التعاون المشترك بين الجهتين يتم العمل على مجموعة من البرامج ومن بينها برنامج تأهيل مدير مكافحة آفات الصحة العامة، وبرنامج تأهيل مشرف مكافحة آفات الصحة العامة، وبرنامج تأهيل فني مكافحة آفات الصحة العامة.