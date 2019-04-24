دورة تدريبية في دبي مختصة بفحص وتدشين المباني

المصدر: دبي - البيان

أعلن برنامج دبي لكفاءة الطاقة «طاقتي»، المكتب المتخصص بإدارة استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة، والذي تم إنشاؤه تحت إدارة شركة الاتحاد لخدمات الطاقة «الاتحاد إسكو»، عن إطلاقه دورة تدريبية جديدة ومعترف بها عالمياً في مجال فحص وتدشين المباني. ويتم تنظيم البرنامج التدريبي بالتعاون مع الجامعة البريطانية في دبي ضمن «برنامج دبي للتدريب على كفاءة الطاقة» وهو مبادرة لحكومة دبي وتحت إدارة برنامج دبي لكفاءة الطاقة «طاقتي»، ويعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وستساهم دورة «اختصاصي تدشين مباني معتمد» التي تمّ تطويرها من قبل جمعية مهندسي الطاقة العالمية، في تدريب وبناء قدرات المشاركين حول التفاصيل التقنية والمبادئ الأساسية في مجالات فحص وتدشين المباني قبل جاهزيتها للخدمة مثل التصاميم والتركيب والاختبارات الوظيفية للمبنى وإمكانيات ملاّك المباني في تلبية متطلبات العمليات.

ويتضمن البرنامج تدشين الأبنية الجديدة وإعادة تدشين المباني فضلاً عن أفضل ممارسات التدشين للأبنية الذكية. وتمّ تصميم الدورة الجديدة المؤلفة من 12 فصلاً ليستفيد منها ملاّك المباني والمهندسون والمعماريون ومطورو البناء والاستشاريون ومدراء المرافق وخبراء الفحص والتدشين والمدققون وشركات خدمات الطاقة والمتخصصون من مختلف القطاعات المرتبطة بمجال تعاقدات البناء.