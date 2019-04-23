707 ملايين درهم لرفع كفاءة خدمات ومرافق الأحياء الشعبية في العين

المصدر: العين - داوود محمد

انتهت بلدية العين من وضع الخطة التنفيذية لإطلاق مشروع رفع الكفاءة للطرق والبنية التحتية للشعبيات القديمة بمدينة العين، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 707.67 ملايين درهماً، لصيانة 65 حياً خلال فترة زمنية 36 شهراً، اعتباراً من مايو القادم من خلال 3 مراحل.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح أمس في مقر بلدية مدينة العين، بحضور المهندس ناصر العرياني، مدير إدارة الطرق والبنية التحتية، والمهندس حسن الصوافي، رئيس قسم صيانة المشاريع، والمهندس صالح العرياني رئيس قسم تنفيذ المشاريع، والمهندس أحمد الظاهري مدير مشروع وخليفة السعدي رئيس قسم الإعلام.

وأشار المهندس ناصر العرياني إلى أن المشروع يأتي استجابة لمطالب أبناء المدينة، على ضوء مقترحات وملاحظات ملتقيات السكان وتنفيذاً لتوجيهيات قيادتنا الحكيمة والرشيدة، بتوفير كافة المرافق وخدمات البنية التحتية.