15 ألفاً استفادوا من «المشورة قبل الزواج» بأبوظبي 2018

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

أكدت إحصاءات دائرة الصحة، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، أن عدد المستفيدين من برنامج الفحص والمشورة قبل الزواج خلال عام 2018 بلغ 15 ألفاً 192 مستفيداً، فيما بلغ عدد المستفيدين خلال الربع الأول من العام الجاري 3.832 مستفيداً.

وأشارت دائرة الصحة إلى أن الفحص والمشورة ما قبل الزواج يعد إلزامياً للمقبلين على الزواج في الدولة، ويشمل الخضوع لمجموعة من الاختبارات للأمراض المعدية مثل فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد «ب» و«سي»، ومرض الزهري، والأمراض الوراثية مثل الثلاسيميا بيتا، وفقر الدم المنجلي، واختبارات أخرى لفحص الحصبة الألمانية، وفصيلة الدم وفحوصات التوافق.

وأظهرت إحصاءات الدائرة أن عدد الحالات الحاملة لأمراض وراثية من المقبلين على الزواج في العام الماضي بلغ 652 حالة بنسبة 4.3% من إجمالي عدد المقبلين على الزواج في نفس العام، كما بيّنت الإحصاءات أن من أبرز هذه الأمراض بيتا ثلاسيميا «أنيميا البحر المتوسط» والأنيميا المنجلية، وإخلافات الهيموجلوبين الأخرى.

كما أظهرت الإحصاءات أن عدد المدخنين من إجمالي عدد المستفيدين خلال العام الماضي بلغ 2956 مدخناً بما يشكل نسبة 19.5% من إجمالي المستفيدين من الفحص مع الأخذ بعين الاعتبار أنواع طرق التدخين المختلفة (سيجارة، شيشة، مدواخ) وعدم تكرار نفس المدخن مرتين إذا كان يستخدم أكثر من طريقة للتدخين.

وبحسب بيانات دائرة الصحة بلغ عدد الأشخاص المقبلين على الزواج والذين يعانون من أمراض مزمنة 696 حالة من إجمالي 15192 حالة من المقبلين على الزواج في عام 2018.

ويخضع المقبلون على الزواج لفحوصات الأمراض المعدية والمنقولة جنسياً وتشمل: فيروس التهاب الكبد الوبائي ب فيروس التهاب الكبد الوبائي ج والزهري إلى جانب فحوصات أمراض الدم الوراثية وتشمل: بيتا ثلاسيميا (أنيميا البحر المتوسط) الأنيميا المنجلية إخلافات الهيموجلوبين الأخرى وفحوصات وتدابير وقائية أخرى.

ويعد الفحص الطبي قبل الزواج إلزامياً للطرفين كشرط من شروط إتمام عقد الزواج، حيث يمكن الفحص والمشورة ما قبل الزواج المقبلين على الزواج من تجنب انتقال بعض أهم الأمراض الوراثية والمعدية الموجودة في المجتمع، كما أن لقاء راغبي الزواج بالطبيب سوف يكون فرصة طيبة للإجابة عن كافة استفساراتهم وإعطائهم النصح والإرشاد اللازمين على بناء التاريخ المرضي والعائلي لكل منهما.

مراكز

تشمل مراكز الفحص والمشورة قبل الزواج: الشامخة الطبي ومدينة خليفة للخدمات العلاجية الخارجية وجسر المقطع وبني ياس والبطين، وفي العين مراكز الفحص والصحة الوقائية والمويجعي والمقام وعود التوبة لطب الأسرة ونعمة والقوع والهير، وفي الظفرة تقدم الخدمة في مستشفيات مدينة زايد وغياثي والمرفأ والسلع ودلما وليوا ومركز الظفرة الصحي.