محمد بن زايد ورئيس جنوب السودان يبحثان علاقات البلدين

المصدر: وام

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم - في قصر الشاطئ - مع سلفاكير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان .. علاقات التعاون بين البلدين وإمكانات تنميتها في مختلف المجالات إضافة إلى عدد من القضايا التي تخدم البلدين.

واستعرض سموه والرئيس سلفاكير ميارديت علاقات الصداقة وفرص تعزيز التعاون بين دولة الإمارات وجنوب السودان في مختلف القطاعات خاصة التنموية والاقتصادية والاستثمارية بما يخدم مصالحهما المشتركة.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان دعم دولة الإمارات العربية المتحدة للسلام والاستقرار في جمهورية جنوب السودان، متمنيا أن يتعزز الأمن والاستقرار فيها.

وشدد سموه على ضرورة مشاركة الأطراف كافة على بناء الثقة وبذل مزيد من الجهود البناءة والفاعلة لدعم جهود المصالحة الوطنية لإرساء دعائم الأمن والاستقرار المستدامين في جمهورية جنوب السودان.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بتنويع قاعدة علاقاتها وتوسيعها مع جميع الدول الصديقة انطلاقا من مبادئ الثقة والاحترام المتبادل والتعاون المشترك الذي يخدم جهود التنمية والتقدم والأمن والسلام لمختلف شعوب العالم.

كما أشار سموه إلى أهمية الارتقاء بمستوى التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات وجنوب السودان إلى مسارات جديدة متنوعة تعزز مصالح البلدين وشعبيهما الصديقين وتلبي تطلعاتهما إلى التنمية والازدهار.

من جانبه أعرب رئيس جنوب السودان عن سعادته بزيارة دولة التسامح والسلام وواحة الأمان .. مثمنا جهود الدولة ومبادراتها الإنسانية العالمية في تعزيز قيم التسامح والتعايش والتعاون بين مختلف شعوب وثقافات العالم ودوله.

وأكد اهتمام بلاده بتعزيز علاقاتها وتنويعها مع دولة الإمارات التي تعد مركزا استثماريا واقتصاديا وتجاريا عالميا بما يدعم تطلعات البلدين إلى تحقيق التنمية والازدهار لشعبيهما الصديقين.

حضر اللقاء معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي .. ومن جانب جنوب السودان نيال دينق نيال وزير الخارجية والتعاون الدولي وسالفاتور قرنق مابيورديت وزير المالية والتخطيط وماييك أيي دينق وزير في مكتب الرئيس وازيكيل لول جاتكوث وزير النفط وبابا ميدان كوني نائب وزير العمل والخدمة العامة والتنمية البشرية ودينق دينق نيال سفير جمهورية جنوب السودان لدى الدولة.