محمد بن راشد يطلق وزارة اللامستحيل

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وزارة غير تقليدية بدون وزير وهي وزارة اللامستحيل، وهي منظومة عمل جديدة ضمن حكومة الامارات.



وقال سموه عبر حسابه الرسمي في تويتر "أطلقنا اليوم منظومة عمل جديدة ضمن حكومة الامارات ... وزارة اللامستحيل .. وزارة غير تقليدية .. بدون وزير .. طاقمها أعضاء مجلس الوزراء .. وتعمل على ملفات وطنية مهمة .. وبناء أنظمة حكومية جديدة للمستقبل".

وأضاف سموه "وزارة اللامستحيل ستبدأ عملها على عدة مشاريع .. منها تقديم خدمات استباقية للجمهور .. وبناء منصة الكترونية لتسهيل مشتريات الحكومة واختصار وقتها من ٦٠ يوما الى ٦ دقايق .. وإنشاء أنظمة تخصصية لاكتشاف المواهب في كل طفل في دولة الامارات".

وأكد "المستقبل يحمل الكثير من التحديات التي تتطلب التجديد المستمر في هيكلية الحكومة .. وطريقة عملها .. والمستحيل ليس في قاموسنا .. وليس جزءا من تفكيرنا .. ولن يكون جزءا من مستقبلنا".