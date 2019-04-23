إطلاق جمعية إمارات العطاء لترسيخ ثقافة العمل التطوعي التخصصي

المصدر: أبوظبي - البيان

بمبادرة شبابية من أبناء الإمارات تم إطلاق جمعية إمارات العطاء رسميا في فندق قصر الإمارات كجمعية ذات نفع عام، مقرها في أبوظبي، وتعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة بهدف ترسيخ ثقافة العمل التطوعي التخصصي والعطاء المجتمعي والتسامح الإنساني في مختلف فئات المجتمع وبالأخص الشباب وتبني مبادرات تطوعية مجتمعية وإنسانية من خلال استحداث الشراكات مع مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة في بادرة مبتكرة تعد الأولى من نوعها .

تنمية

وأكد جراح القلب الإماراتي الدكتور عادل عبدالله الشامري العجمي رئيس مجلس إدارة إمارات العطاء مؤسس مبادرة زايد العطاء رئيس أطباء الإمارات على أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات غير الربحية في التنمية المجتمعية والاقتصادية المستدامة.

مدرسة زايد

وأكد الشامري على أن تأسيس الجمعية التطوعية يأتي في نطاق الالتزام بالمسؤولية الإنسانية وثوابت ومبادئ نهج العطاء والخير الذي رسمه لنا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والتي يسير على نهجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في العطاء والأعمال الخيرية البارزة داخل وخارج الإمارات.

تعزيز

ومن جانبها أكدت الدكتورة نوره آل علي نائب رئيس مجلس إدارة إمارات العطاء، أن الجمعية تهدف في تعزيز ثقافة العمل التطوعي التخصصي .كما ثمنت الدور الإنساني والريادي لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية في تمكين الشباب، وبالأخص المرأة في مجالات العمل التطوعي التخصصي.

وقال الدكتور أحمد الصوافي أمين سر جمعية إمارات العطاء أن خدمة المجتمع مفروضة على كل من يستطيع أن يقوم بذلك، وتفعيل دور المجتمع المدني في تحقيق الأهداف والطموحات الوطنية.

نفع

ومن جانبها قالت الدكتورة نوره الكندي أمين صندوق جمعية إمارات العطاء أن الجمعيات ذات النفع العام تضطلع بدور مهم وفعال في العمل الاجتماعي في الإمارات يعتمد على ركائز عدة تتكامل الأدوار فيها وتتضافر جهود القطاع الحكومي والأهلي للارتقاء بالخدمات الاجتماعية والرعاية الاجتماعية إلى أفضل المستويات.

وأوضح الدكتور محمد الزعابي عضو مجلس إدارة جمعية إمارات الخير إن العمل الخيري والإنساني في الدولة يشهد نمواً كبيراً ونقلة نوعية في ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

إرث

وبينت الدكتورة مريم النيادي عضو مجلس إدارة جمعية إمارات العطاء أن المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ترك إرثا غنيا في المجال الإنساني والخيري لا زلنا ننهل منه ونتعلم من مآثره ومبادراته التي طالت جميع أنحاء العالم.

وثمن الدكتور فهد الحبسي عضو مجلس إدارة جمعية إمارات العطاء دور المانحين من الشركاء في تعزيز جهود الهيئات والجمعيات الإنسانية على الساحتين المحلية والدولية.

نفع عام

إمارات العطاء «عطاء» أسست بقرار وزاري من وزارة تنمية المجتمع، كجمعية ذات نفع عام، مقرها في أبوظبي وتهدف الى ترسيخ ثقافة العمل التطوعي التخصصي والعطاء الاجتماعي والتسامح الإنساني محليا وعالميا، إضافة إلى نشر التوعية وتعزيز مفاهيم العطاء.