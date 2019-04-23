نهيان بن مبارك: الإمارات تؤمن بأهمية دور العمال في مسيرة التنمية الشاملة

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، حرص الوزارة على الاحتفاء بالعمال في يومهم العالمي، من خلال الوصول إليهم في أماكن إقاماتهم بخدماتها وأنشطتها المتنوعة، وذلك إيماناً من الدولة بمؤسساتها كافة بأهمية دور العمال ومشاركتهم الكبيرة والمقدرة في مسيرة التنمية التي تعيشها الإمارات.

وقال معاليه إن وزارة التسامح تهدف من خلال الاحتفال إلى دعم قطاع العمل والعمال والاهتمام بهم ورعايتهم، بل والتواصل المستمر معهم، والتعاون الدائم مع جميع الجهات والقطاعات الخاصة والعامة بالدولة لدعمهم والمحافظة على حقوقهم، بجانب أن اليوم العالمي للعمال فرصة للتعبير عن إيماننا الراسخ بقيم العمل كأساس لتحقيق التنمية الشاملة لبلادنا في ظل التنوع الفريد للمجتمع الإماراتي، بوجود أكثر من مائتي جنسية يعيشون على أرض الإمارات مع تحقق الأجواء المناسبة للسلام والتعايش المجتمعي.

جاء ذلك عقب اطلاع معاليه على آخر استعدادات وزارة التسامح للاحتفال بيوم العمال الذي ينطلق عصر يوم الجمعة المقبل في المدينة العمالية بمنطقة السعديات في أبوظبي .

ويتضمن الاحتفال باليوم العالمي للعمال إطلاق «مبادرة المستشفيات المتحركة» التي تقدم الخدمة الطبية لجميع العاملين في جميع القرى العمالية بالمجان.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، إن حقوق العمال تعد واحدا من أهم الموضوعات التي كفلها القانون الإماراتي بما يضمن حقوق العامل أيا كان دينه أو عرقه أو ثقافته ويحفظ كرامته وآدميته وحريته..

مؤكدا أن هذه حقوق محل إجماع عام داخل المجتمع الإماراتي بفئاته كافة، وأن الاهتمام بالعمال ورعايتهم ودعمهم ليس تفضلا ولا تطوعا، بل هو واجب لا بد من أدائه، لفئة مهمة وحيوية داخل نسيج المجتمع الإماراتي، وهذا ما تعلمناه من الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأضاف معاليه أن قيادتنا الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، تبذل جهوداً مخلصة لتقديم مختلف أشكال الدعم لجميع عمال الدولة في مختلف أماكنهم، وتقدم لهم كل سبل الرعاية والتقدير.أبوظبي - وام