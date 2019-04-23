«أبوظبي للشباب» يطلق مجلسي«العين والظفرة»

أعلن مجلس أبوظبي للشباب التابع للمؤسسة الاتحادية للشباب، إطلاق كل من مجلسي العين والظفرة للشباب، بهدف الوصول لأكبر شريحة من فئة الشباب على مستوى إمارة أبوظبي، والذين من شأنهم العمل على مبادرات وأنشطة مختلفة تعنى بتعزيز صوت الشباب وإشراكهم في اتخاذ القرارات وبناء المستقبل.

ويعمل مجلسا العين والظفرة تحت مظلة مجلس أبوظبي للشباب في مختلف المبادرات والفعاليات بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة في إمارة أبوظبي، التي ستسهم بتطوير منظومة العمل الشبابي وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.

حيث أكد أعضاء مجلس أبوظبي للشباب بأن إطلاق مجلسي العين والظفرة للشباب جاء تماشياً مع أهداف المجالس المحلية في المؤسسة الاتحادية للشباب، ليكونوا حلقة الوصل بين المجلس المحلي في العاصمة والمناطق التابعة لها.

نُخبة

وبهذه المناسبة أعربت وفاء آل علي، رئيس قسم المجالس الشبابية بالمؤسسة الاتحادية للشباب عن فخرها باختيار مجموعة من نخبة شباب الظفرة والعين والذين سيعملون بالتنسيق مع المؤسسة لخلق أفضل المبادرات والمشاريع الشبابية لشباب إمارة أبوظبي، بالتوازي مع جهود مجلس أبوظبي للشباب، حيث نطمح لتقديم الدعم اللازم لأعضاء المجالس لبناء أفضل نموذج عمل شبابي تفاعلي مع شباب الدولة.

من جهتها أعربت مريم عبدالله المحياس المنسق العام لمجلس أبوظبي للشباب، بأن هذه المبادرة تأتي من حرص القيادة الرشيدة على تعزيز وإبراز دور الشباب على جميع الصعد، وإشراكهم في العمل الدؤوب وصنع القرارات بمنظور شبابي مبتكر يتماشى مع استراتيجية إمارة أبوظبي والأجندة الوطنية للشباب.

فُرصة

كما أعربت تعيبة مغير الدرمكي عضو مجلس أبوظبي للشباب، أن شباب العين والظفرة سيحصلون على فرصة أكبر لإبراز مهاراتهم وقدراتهم، وذلك عن طريق المبادرات الخلاقة والفرص المؤثرة التي ستسهم المجالس الشبابية بإطلاقها.

وقد صرحت بدرية حسن المرزوقي عضو مجلس أبوظبي للشباب، بأن خلق جسر التواصل بين فئة الشباب وكافة فئات المجتمع يعزز من إحياء ما توارثناه على هذه الأرض الطيبة، وهو عمل الخير ونشر القيم الأصيلة التي وصانا بها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، فنحن اليوم ولله الحمد نرى في دولة الإمارات اهتماما وتمكينا للشباب في كافة مجالات العمل، ونتطلع لخلق برامج استراتيجية وتنفيذية مع ومن خلال التنسيق مع الجهات المعنية وذوي الاختصاص للمساهمة في تحقيق خطة إمارة أبوظبي ورؤية دولة الإمارات.

تصفيات

ويضم كل مجلس 7 أعضاء تم اختيارهم بعد إجراء مقابلات وتصفيات للمترشحي،ن حيث ضم مجلس العين للشباب، إيمان سالم الدرمكي، هيا ناصر العامري، سعيد عبدالله الجابري، مريم حمد الكويتي، عائشة خليفة الظاهري، مريم تركي المنصوري، وذياب محمد بن ركاض، بينما ضم مجلس الظفرة للشباب، عبيد محمد المري، سلامة بخيت المنصوري، فاطمة محمد الحمادي، سارة سند المزروعي، موزة سعيد المنصوري، مريم أحمد المحيربي، وعبدالله سالم الحمادي.