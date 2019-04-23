«أنا مختلف..أنا متميز» يناقش كيفية التعامل مع أطفال التوحد

المصدر: أبوظبي - البيان

ناقش مشاركون في ملتقى «التوحد»..( أنا مختلف - أنا متميز)الذي نظمته شرطة أبوظبي وبالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، في نادي ضباط القوات المسلحة،كيفية التعامل مع أطفال التوحد وتنمية مهاراتهم ودمجهم بالمجتمع.

وأكد، اللواء، سعيد سيف النعيمي، مدير قطاع المالية والخدمات، خلال الملتقى، أن شرطة أبوظبي وضمن نطاق شراكتها مع المؤسسات المجتمعية والإنسانية، تحرص على ترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية تجاه أصحاب الهمم. وأشار العميد خليفة بطي الشامسي، نائب مدير قطاع المالية والخدمات، رئيس مجلس شرطة أبوظبي الرياضي، إلى جهود دعم أصحاب الهمم، وتعزيز فرص دمجهم وتمكينهم. وعبرت عائشة المنصوري مديرة مركز أبوظبي للتوحد عن تقديرها لجهود شرطة أبوظبي، في دعم ورعاية ملتقى التوحد و تمكين أصحاب الهمم.