الصحة تنظم لقاءً مفتوحاً مع المنشآت الخاصة

المصدر: دبي - البيان

نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، لقاءً مفتوحاً مع المنشآت الصحية الخاصة المرخصة من الوزارة، بهدف عرض أهداف ونتائج العمل على المؤشر الوطني للمستشفيات الحاصلة على الاعتماد الدولي والمؤشر الوطني لمعدل حالات سوء الممارسة لكل 10 آلاف من الحالات التي تم علاجها. وذلك بحضور الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، وعبير عبد الغني مدير إدارة التنظيم والتراخيص.

وتهدف الفعالية إلى توثيق الشراكة مع المنشآت الصحية الخاصة، والتعريف بالخطط المستقبلية للوزارة، ومواصلة الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية لتعزيز التنافس الإيجابي بين المنشآت الصحية الخاصة بما ينعكس على تحسين كفاءة الخدمات الصحية، بما يحقق تطلعات أفراد المجتمع وثقتهم بكفاءة برامج ومبادرات الوزارة.

ونوهت عبير عادل مدير إدارة التنظيم والتراخيص والإعلانات إلى أن المؤشر الوطني يسهم في تحسين النظم الصحية وتحقيق جودة الخدمات الصحية المقدَّمة للمرضى. من خلال توفير معايير صحية يلتزم بها المديرون، والأطباء السريريون تدعمهم في اتخاذ قراراتهم، وتحسين القابلية للمساءلة والتنظيم أمام الهيئات القانونية والمهنية، والمجتمع عموماً، وتنظيم سلوكياتها حمايةً لمصالح المرضى وسائر أصحاب الشأن.