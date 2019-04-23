أمل القبيسي تبحث تعزيز العلاقات مع السفير الياباني

المصدر: أبوظبي - البيان

التقت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي في مقر المجلس بأبوظبي، إكيهيكو ناكاجيما سفير اليابان لدى الدولة بحضور أحمد شبيب الظاهري الأمين العام للمجلس.

وفي بداية اللقاء رحبت معالي الدكتورة القبيسي بالسفير الياباني الذي تسلم مهام عمله لدى الدولة في شهر فبراير الماضي متمنية له طيب الإقامة والتوفيق في أداء مهام عمله بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين الإمارات واليابان.

واتفق الطرفان - خلال اللقاء - على أهمية تنسيق المواقف خلال المشاركة في فعاليات الاتحاد البرلماني الدولي.. وأكدا أهمية تفعيل العلاقات البرلمانية بين البلدين بما يعكس تطلعات قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين وما صلت له من تطور متنامٍ على مختلف الصعد.

واستعرضت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي تطور مسيرة الحياة البرلمانية في الدولة وبرنامج التمكين الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2005 لتمكين المجلس الوطني الاتحادي وانتخابات المجلس التي جرت خلال الأعوام 2006 و2011 و2015 وتوسيع قاعدة مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار من خلال مضاعفة أعداد الهيئات الانتخابية ومشاركة المرأة ناخبة وعضوة في المجلس إلى جانب قرار سموه بزيادة نسبة تمثيل المرأة في المجلس إلى 50 في المئة اعتباراً من الدورة المقبلة.

وقدمت معاليها دعوة إلى رئيس البرلمان الياباني لزيارة المجلس الوطني الاتحادي بهدف تعزيز العلاقات وتفعيل لجان الصداقة وتبادل الخبرات وبحث سبل دعم علاقات التشاور وتعزيز روابط الصداقة القائمة بين البلدين الصديقين.